ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೇಯರ್ &nbsp; ಝೋಹ್ರಾನ್ ಮಾಮ್ದಾನಿ (34 ವರ್ಷ) ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುಗಾಂಡಾದ ಕಾಂಪಾಲಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ನಂತರ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ.

ಝೋಹ್ರಾನ್ ಮಾಮ್ದಾನಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅಭಿನಂದನೆ!

ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಪತಿ ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಜೊತೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ (Priyanka Chopra), ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಝೋಹ್ರಾನ್ ಮಾಮ್ದಾನಿ! ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೇಯರ್ ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಝೋಹ್ರಾನ್ (Zohran Mamdani) ಅವರನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಝೋಹ್ರಾನ್ ಮಾಮ್ದಾನಿ ವಿಜಯದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ!

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ಝೋಹ್ರಾನ್ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. "ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಝೋಹ್ರಾನ್ ಮಾಮ್ದಾನಿ. ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ 111ನೇ ಮೇಯರ್! ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಮೀರಾ ನಾಯರ್" ಎಂದು ಬರೆದು ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಝೋಹ್ರಾನ್ ಯಾರು ಎಂದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದವರಿಗಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಅವರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಮೀರಾ ನಾಯರ್ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯುಗಾಂಡಾದ-ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ವಾಂಸ ಮಹಮೂದ್ ಮಾಮ್ದಾನಿ ಅವರ ಪುತ್ರ.

ಝೋಹ್ರಾನ್ ಮಾಮ್ದಾನಿ ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಹಿನ್ನೆಲೆ!

ಕೇವಲ 34 ವರ್ಷದ ಝೋಹ್ರಾನ್, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೇಯರ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುಗಾಂಡಾದ ಕಾಂಪಾಲಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ನಂತರ ಕೇಪ್ ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿತು. ಅವರು ದಿ ಬ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್‌ನ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಬೌಡೋಯಿನ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಆಫ್ರಿಕಾನಾ ಸ್ಟಡೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು, ಝೋಹ್ರಾನ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ರಾಜ್ಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದು ಮತ್ತು ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ!

2016 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅಮೆರಿಕನ್ ಟಿವಿ ಸರಣಿ 'ಕ್ವಾಂಟಿಕೊ' ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಆ ಸರಣಿ ಎಬಿಸಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿತ್ತು. ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಥೆ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಜುಲೈ 2018 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ನಿಕ್ ಗ್ರೀಸ್‌ನ ಕ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾದ ಟಿಫಾನಿ & ಕೋ. ಉಂಗುರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಈ ಜೋಡಿ ಜೋಧ್‌ಪುರದ ಉಮೈದ್ ಭವನ್ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ, ಬಹುದಿನಗಳ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಯಿತು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ಮರಣೀಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ!

ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ, ನಿಕ್ ಜೋನಸ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗಳು ಮಾಲ್ತಿ ಮೇರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿವಾಹದ ನಂತರ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ತಮ್ಮ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತಾ, ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಝೋಹ್ರಾನ್ ಅವರಂತಹ ಯುವ ನಾಯಕರು ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ.