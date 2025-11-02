ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಬೃಹತ್ ನಿರ್ದೇಶನ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಪೀಲ್ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಟನೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮುಂದೇನು..?
SSMB29: ರಾಜಮೌಳಿ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು & ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಚಿತ್ರದ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ!
ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಸ್. ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ (SS Rajamouli) ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'SSMB29' ಕುರಿತು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಜಂಗಲ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ (Priyanka Chopra) ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಸ್ಟಾರ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 'SSMB29' ಎಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ grand reveal ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ 50ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ನೀಡಿದ ಭರವಸೆ:
ಈ ಹಿಂದೆ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ 50ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು, ಎಸ್. ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರತಂಡ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ನೋಟವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಟನ ಮುಖವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದೆ, ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಟ್ ಧರಿಸಿದ ಎದೆಯ ಭಾಗವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು.
ಭರ್ಜರಿ ಅನಾವರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಲಿದೆ!
ಗುಲ್ಟೆ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಚಿತ್ರದ grand reveal ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ಇದು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಅಧಿಕೃತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ವಿಡಿಯೋ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಸ್ವತಃ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಇರಲಿದೆ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
'SSMB29' ತಂಡದ ತಮಾಷೆಯ ಸಂಭಾಷಣೆ:
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ತಾರಾಗಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆಯ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವ ಮೂಲಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರು ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರಿಗೆ 2025ರ ನವೆಂಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಗ 'RRR' ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸದ ನಿಧಾನ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹೇಶ್ ಅವರು, ಮಹಾಭಾರತದಂತಹ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರ "ಸದಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ" ಶೈಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದರು.
ನಂತರ, ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ, ಜನವರಿಯಿಂದಲೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಸೆಟ್ನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಲೀಕ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ನಂತರ, ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್, ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಮರೆಮಾಚುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.
ಈ ತಮಾಷೆಯ ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಬೃಹತ್ ನಿರ್ದೇಶನ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಪೀಲ್ ಮತ್ತು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸುಕುಮಾರನ್ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಟನೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ಯಾನ್-ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.