ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೋಡಿಯ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಪ್ತ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮದುವೆಯ ಜಾಗವೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.. ಡೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ…
ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ ಜೋಡಿ ಮದುವೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಕ್ಯೂಟೆಸ್ಟ್ ಜೋಡಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಈಗ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ತೆರೆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ತೆರೆಹಿಂದೆಯೂ ಅದ್ಭುತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪ್ರೇಮಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಾಗಿನಿಂದಲೂ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅವರದ್ದೇ ಮಾತು. 'ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ' ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ತಂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಈ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿತ್ತು, ಅಂದಿನಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಬಂದಿರುವ ಹೊಸ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಜೋಡಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ನಂತರ, 'ಪುಷ್ಪಾ' ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು 'ಖುಷಿ' ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕನಸಿನಂತಹ ರಾಜಮನೆತನದ ವಿವಾಹವನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ-ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡಗೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಶನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್?
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 'thecinegossips' ಎಂಬ ಖಾತೆಯಿಂದ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು, ಈ ಮದುವೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2026 ರಂದು ಉದಯಪುರದ ಸುಂದರ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವದಂತಿಯ ಸುದ್ದಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ವರ್ಷದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮದುವೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಆಗಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸಿಲ್ಲ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಸಿಹಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ 'ತಮ್ಮಾ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ 'ಅನಿಮಲ್' ನಟಿಯನ್ನು ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ತಮ್ಮ ಸಹಿ ನಗುವಿನೊಂದಿಗೆ, "ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ" ಎಂದು ಸರಳವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಜೋಡಿಯ ಖಾಸಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ!
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ!
ರಶ್ಮಿಕಾ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವರ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 'ಛಾವಾ', 'ಸಿಕಂದರ್', 'ಕುಬೇರ' ಮತ್ತು 'ತಮ್ಮಾ' ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಸ್ 'ದಿ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್', ನವೆಂಬರ್ 7, 2025 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ 'ಕಾಕ್ಟೈಲ್ 2' ಮತ್ತು 'ಮೈಸಾ' ಎಂಬ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ತಮ್ಮ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಗೌತಮ್ ತಿನ್ನಾನೂರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಕಿಂಗ್ಡಮ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮುಂದಿನದಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಹುಲ್ ಸಂಕೃತಿಯನ್ ಅವರ ಮುಂಬರುವ 'ಪಿರಿಯಡ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಈ ಜೋಡಿಯ ಮುಂದಿನ ನಡೆಯ ಮೇಲಿದೆ. ಅವರು ಈ ಮದುವೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.