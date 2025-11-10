ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ 27 ವರ್ಷಗಳ ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದ ಅಶೋಕ್ ಸಾವಂತ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಾವಂತ್ ಅವರನ್ನು 'ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೂ ಇದ್ದ ದಶಕಗಳ ಒಡನಾಟವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದ ಅಶೋಕ್ ಸಾವಂತ್ ನಿಧನಕ್ಕೆ ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಸಂತಾಪ

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್, 27 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದನ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಿಧನರಾದ ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದ ಅಶೋಕ್ ಸಾವಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್‌ರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಹೃദಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಟ 'ಅಶೋಕ್ ದಾದಾ' ಅವರೊಂದಿಗಿನ ದಶಕಗಳ ಒಡನಾಟವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ "ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Related Articles

Related image1
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್‌ ಕೂದಲ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು.. ಸಲ್ಮಾನ್‌ದು ಸರ್ಜರಿ, ರಣವೀರ್‌ದು ಹೇರ್‌ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪ್ಲಾಂಟ್; ಶಾರುಖ್ ಕಥೆ ಏನು?
Related image2
ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ 'ಗತವೈಭವ'ಕ್ಕೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸಾಥ್; ಇದು ದುಷ್ಯಂತ್-ಆಶಿಕಾ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿನಾ?

"ಅಶೋಕ್ ದಾದಾ ಮತ್ತು ನಾನು 27 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೂ ಅವರು ನನಗೆ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ನನ್ನ ತಂಡದ ಭಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಣ್ಣ ದೀಪಕ್ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ," ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 'ಅಶೋಕ್ ದಾದಾ' ತೋರುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ತಮ್ಮ ಮೇಕಪ್ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸದ ఒక్క ದಿನವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಹಾಯಕ ನನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಅತ್ಯಂತ પ્રેમાળ, ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಮಯಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು, ಆತ್ಮೀಯ ಅಪ್ಪುಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬ್ಯಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಮ್ಕೀನ್ ಚಿವ್ಡಾ ಅಥವಾ ಭಾಕರ್ ವಾಡಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

"ಧನ್ಯವಾದ ದಾದಾ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿ, ಘನತೆ, ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಗುವಿಗೆ. ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಯೋಚಿಸುವುದೇ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪುಗೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತೇನೆ. ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ವಿಶ്രಮಿಸಿ, ಅಶೋಕ್ ಸಾವಂತ್," ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ!

ಕೆಲಸದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಸಂಯಾಮಿ ಖೇರ್ ನಟನೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ಡ್ರಾಮಾ 'ಘೂಮರ್' ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೊದಲ ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನವೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮರು-ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.