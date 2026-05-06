Met Gala 2026: ಮೆಟ್ ಗಾಲಾ 2026ರಲ್ಲಿ ನಟಿ ರೇಚಲ್ ಜೆಗ್ಲರ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಖದ ಹಾವಭಾವ ನೋಡಿ, ನೆಟ್ಟಿಗರು ನಾನಾ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಂತೂ ಅವರು ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ವಿವಾದ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವ 'ಮೆಟ್ ಗಾಲಾ' ಫ್ಯಾಷನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇರೆಯೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. 'ಸ್ನೋ ವೈಟ್' ಮತ್ತು 'ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟೋರಿ'ಯಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಫೇಮಸ್ ಆದ ನಟಿ ರೇಚಲ್ ಜೆಗ್ಲರ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ರೇಚಲ್ ಅವರ ಮುಖದ ಹಾವಭಾವ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ರೇಚಲ್ ಜೆಗ್ಲರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ
ಮೆಟ್ ಗಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರೇಚಲ್ ಜೆಗ್ಲರ್ ಬಂದಾಗ, ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಅವರ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಲುಕ್ ಮೇಲಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗೋಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಜನ, ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರ ಮುಖದ ಹಾವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಶುರುಮಾಡಿದರು.
ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಲುಕ್ನಿಂದ ಶುರುವಾಯ್ತು ವಿವಾದ
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ರೇಚಲ್ ಜೆಗ್ಲರ್ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಮೊದಮೊದಲು ಎಲ್ಲರೂ ಇದೊಂದು ಬೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಜನರ ಗಮನ ಅವರ ಮುಖ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದವಡೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಯಿತು.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯ್ತು ಚರ್ಚೆ
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲು ಶುರುಮಾಡಿದರು. ಕೆಲವರು ಅವರ ವರ್ತನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಖಚಿತತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು. ಹಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು 'ವಿಚಿತ್ರ ವರ್ತನೆ' ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದು ಉತ್ತೇಜಕ ಡ್ರಗ್ಸ್ (Stimulants) ಸೇವನೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಕ್ಷ್ಯವಿಲ್ಲದ ಆರೋಪ, ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಇಲ್ಲ
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ, ರೇಚಲ್ ಜೆಗ್ಲರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಥವಾ ದೃಢೀಕರಣ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕರಣ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರೇಚಲ್ ಜೆಗ್ಲರ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒತ್ತಡ, ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಭಯ ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ನಟನೆಯ ಭಾಗವೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಸ್ನೋ ವೈಟ್’ ವಿವಾದದ ಪ್ರಭಾವ
ರೇಚಲ್ ಜೆಗ್ಲರ್ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 'ಸ್ನೋ ವೈಟ್' ಲೈವ್-ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರವೂ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿತ್ತು. ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಈ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಯಾವುದೇ ಆರೋಪಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕೇವಲ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದೆ.