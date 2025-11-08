Actor Extra Marital Affair: ಸದ್ಯ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗುವುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳು ಇರಬಹುದು. ಈಗ ನಟರೋರ್ವರು ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು, ಅದಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಹೇಳೋದುಂಟು. ಈಗ ನಟರೊಬ್ಬರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು
ಮಲಯಾಳಂ ನಟ ಜನಾರ್ದನನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಲಯಾಳಂ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ವನಿತಾಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ “ನಾನು 18 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆ ಜೊತೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದೆ” ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜನಾರ್ಧನನ್ ಅವರಿಗೆ ಈಗ 79 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಮಹಿಳೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ
"18 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದೆ. ಆ ಮಹಿಳೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಜನಾರ್ದನನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳಿವೆಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಕಾಮಿಡಿಯನ್, ವಿಲನ್ ಹೌದು
ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 1970 ರಿಂದ ಜನಾರ್ಧನನ್ ಅವರು ಕಾಮಿಡಿ, ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿರೋ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಈ ಜೋಡಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು. ಇವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪತ್ನಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ
“ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮನುಷ್ಯ. ನಾನು ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ಮಹಿಳೆ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ, ಏನಾದರೂ ಕಳಂಕ ಬರುವುದಾ ಎಂದು ಅವಳೇ ಹೆದರಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಂಡಳು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ
“ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗ ಮಾತನಾಡಿರುವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
“ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅವಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೂ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ” ಎಂದು ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು
ಎಲ್ಲಿಯವರು?
ಕೇರಳದ ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೈಕಂನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಗುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ
‘ಒರು ಸಿಬಿಐ ಡೈರಿ ಕುರಿಪ್ಪು' ,ಮೇಲೆಪರಂಬಿಲ್ ಆನ್ವೀಡು', ಮನ್ನಾರ್ ಮಥಾಯಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್', ತುಪಂಜಾಬಿ ಹೌಸ್' ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ನಟನೆಯ `ಹೃದಯಪೂರ್ವಂ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.