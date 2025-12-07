ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರ್ಯಾಟ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಇಂದಿನದಲ್ಲ. ಇವರು ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಿತರು. ಗೌರಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರು ವರ್ಷದ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮಾತಿಗೆ ನಕ್ಕ ನೆಟ್ಟಿಗರು!
ಮುಂಬೈ: ಬಾಲಿವುಡ್ನ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್' ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ (Aamir Khan) ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ವಿಚಾರಗಳಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ವಿವಾಹ ವಿಚ್ಛೇದನಗಳ ನಂತರವೂ ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಅಮೀರ್, ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಗೆಳತಿ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರ್ಯಾಟ್ (Gauri Spratt) ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯರಾದ ರೀನಾ ದತ್ತಾ (Reena Dutta) ಹಾಗೂ ಕಿರಣ್ ರಾವ್ (Kiran Rao) ಅವರೊಂದಿಗಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ವೇದಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರ್ಯಾಟ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ತಮಗೆ ಹೇಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿಯರು ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಪ್ರೇಮಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಿದ್ದಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ವಿಚ್ಛೇದನ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ, ಮನುಷ್ಯರ ನಡುವೆ ಅಲ್ಲ"
ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ರೀನಾ ದತ್ತಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಮೀರ್, "ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ರೀನಾ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ನಾವಿನ್ನೂ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿದೆ. ನಾವು ಬೇರೆಯಾದಾಗ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ದೂರವಾಗಲಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಕಿರಣ್ ರಾವ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, "ಕಿರಣ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರೊಬ್ಬ ಅಮೇಜಿಂಗ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಾವು ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ಬೇರೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು, ಆದರೆ ನಾವಿನ್ನೂ ಕುಟುಂಬವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದೇವೆ. ರೀನಾ, ಅವರ ಪೋಷಕರು, ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರು, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಪೋಷಕರು.. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬ," ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಇರುವ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದರು.
60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೀರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ತಮ್ಮ 60ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿದೆ) ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರ್ಯಾಟ್ ಅವರನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದರು. ಗೌರಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನಾನು ಜೀವನದ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಒಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಗೌರಿ ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು (Calm and Steadiness) ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ," ಎಂದು ಭಾವುಕರಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ರೀನಾ, ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಈಗ ಗೌರಿ—ಈ ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಮೀರ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೀರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನ ಇಣುಕು ನೋಟ
ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ 1986 ರಲ್ಲಿ ರೀನಾ ದತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಜುನೈದ್ ಮತ್ತು ಇರಾ ಎಂಬ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. 16 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ನಂತರ 2002 ರಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿ ಬೇರೆಯಾಯಿತು. ನಂತರ 2005 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕಿರಣ್ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ವರಿಸಿದ ಅಮೀರ್, 2021 ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದಲೂ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಇವರಿಗೆ ಆಜಾದ್ ರಾವ್ ಖಾನ್ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರವೂ ಇವರು 'ಪಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರೀ ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರ್ಯಾಟ್?
ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಗೌರಿ ಸ್ಪ್ರ್ಯಾಟ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಇಂದಿನದಲ್ಲ. ಇವರು ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಿತರು. ಗೌರಿ ಅವರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರು ವರ್ಷದ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಜೋಡಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಓಡಾಡುವುದು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗುಸುಗುಸು ಸುದ್ದಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಮೀರ್
ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 'ಹ್ಯಾಪಿ ಪಟೇಲ್: ಖತರ್ನಾಕ್ ಜಾಸೂಸ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ (Cameo) ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ವೀರ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸ್ಪೈ-ಕಾಮಿಡಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಗೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಿನಿಮಾ 2026ರ ಜನವರಿ 16 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.