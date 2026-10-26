ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೂರೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಣ ಬಾಚಿಕೊಳ್ತಿವೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 100 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಕೂಡ 100 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದೆ. ಈಗ ಈ ಎರಡೂ ಸಿನಿಮಾ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ.
ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಧಮಾಕ್
ತೆಲುಗಿನ ಹೊಸ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ 418 ದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ತೆರೆ ಕಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ 6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೂರೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ಏರ್ತಿದೆ.
3 ದಿನದಲ್ಲಿ 6.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ '418 ದಿ ಫಿಲ್ಮ್' ಮೊದಲ ದಿನವೇ 2.65 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎರಡನೇ ದಿನ 2.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ದಿನ 1.85 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಒಟ್ಟು ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 6.90 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸುಮಾರು 8 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ 9.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು. ಚಿತ್ರತಂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲು 30ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ 100ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೊಸ ಹಾರರ್ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ.
'418 ದಿ ಫಿಲ್ಮ್' ಕಥೆಯೇನು?
'418 ದಿ ಫಿಲ್ಮ್' ಒಂದು ತೆಲುಗು ಹಾರರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವ ರಹಸ್ಯಗಳು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಕಥೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಭಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತನ್ ನಾಡಗೌಡ ಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಯೆರ್ನೇನಿ ಮತ್ತು ಯಲಮಂಚಿಲಿ ರವಿಶಂಕರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ರಾಜ್, ಚರಣ್ ಲಕ್ಕರಾಜು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಪಗಡಾಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದಿನೇಶ್ ದಿವಾಕರ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ವೆಂಕಿ ಜಿಜಿ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಲ್ಲಾಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ತಾರಾಬಳಗ ಅಥವಾ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಜೆಟ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಹಾರರ್ ಅಂಶಗಳ ಮೂಲಕ '418 ದಿ ಫಿಲ್ಮ್' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.