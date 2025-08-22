ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿಯು ತನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪುನರ್ರಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿದೆ. ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಮುಂಬೈ (ಆ.22): ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಸಾರಕ ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪುನರ್ರಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಸಚಿವಾಲಯ (MIB) ಸಂವಹನದ ಸಂಸದೀಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ದೂರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೊವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪ್ರಸಾರಕಕ್ಕೆ 45,791 ಅನುಮೋದಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಲ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ 30,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 13,970 ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 16,251 ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೊದಲ್ಲಿ (AIR) ಇವೆ. ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿಯು MIB ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.
ನಿಶಿಕಾಂತ್ ದುಬೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಸಮಿತಿಯು, ಶಾಶ್ವತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರಸಾರ ಭಾರತಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರಕ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಅರ್ನ್ಸ್ಟ್ & ಯಂಗ್ (EY) ಜೊತೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಪುನರ್ರಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಂತ I, ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಾನವಶಕ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.
EY 14,902 ಹುದ್ದೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಕೋರ್ ಅಲ್ಲದ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳು, ಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುಂತಾದ ಸುಧಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ 28 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, 31 AIR ಚಾನೆಲ್ಗಳು, 81 ಸ್ಥಳೀಯ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು 78 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಮಧ್ಯೆ, EY ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಮೀರಿ 8,000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ವಿಭಾಗೀಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 2,784 ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸೂಚಿಸಿದ ಅಂಕಿ ಅಂಶಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 18-20% ಹೆಚ್ಚಿನ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
EY 3,130 ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಈ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026 ರ ನಡುವೆ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಉಳಿದಿರುವ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.