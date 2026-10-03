ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅವರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಜನವರಿ 2027 ರಲ್ಲಿ ಡಿಎಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 4 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನೌಕರರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಜನವರಿ 2027 ರಲ್ಲಿ ಶೇ. 67 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕೇಂದ್ರ ನೌಕರರಿಗೆ 8 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅನುಷ್ಠಾನ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ 7 ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ, ಅಂದರೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶೀಘ್ರವೇ ಖುಷಿ ಸುದ್ದಿ
ಸದ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. 2026ರ ಜುಲೈಯಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ DAನಲ್ಲಿ ಶೇ.3ರಿಂದ 4ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ DA ಶೇ.63 ಅಥವಾ 64ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ AICPI-IW ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. 2026ರ ಜನವರಿಯಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ವರೆಗಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2027ರ ಜನವರಿಯ ಡಿಎ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಡಿಎ ಶೇ.67ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ, ₹18,000 ಮೂಲ ವೇತನ ಪಡೆಯುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಡಿಎ ಮೊತ್ತ ₹12,060 ಆಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮೂಲ ವೇತನ ಮತ್ತು ಡಿಎ ಸೇರಿ ₹30,060 ಆಗಲಿದೆ. ₹44,900 ಮೂಲ ವೇತನ ಇರುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಡಿಎ ₹30,083 ಆಗಲಿದ್ದು, ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ ₹74,983 ಆಗಲಿದೆ. ₹53,100 ಮೂಲ ವೇತನ ಇರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಂಬಳ ₹88,677ಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದು. ₹78,800 ಮೂಲ ವೇತನ ಇರುವವರಿಗೆ ₹1,31,596 ಮತ್ತು ₹2,05,400 ಮೂಲ ವೇತನ ಇರುವವರಿಗೆ ₹3,43,018 ಸಂಬಳ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಆದರೆ DA ಶೇ.67ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯದ ಅಂದಾಜು ಮಾತ್ರ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳ AICPI-IW ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರವೇ ಅಂತಿಮ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗಲಿದೆ.