ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಹುಂಡೈ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರುಗಳಾದ ಕ್ರೇಟಾ, ಐ20, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಸೇರಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.22): ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಂಡೈ (Hyundai), ತನ್ನ ವಿವಿಧ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಕ್ರೇಟಾ (Creta), ಔರಾ (Aura), ಗ್ರಾಂಡ್ ಐ10 ನಿಯೋಸ್ (Grand i10 Nios), ಐ20 (i20), ಎಕ್ಸ್ಟರ್ (Exter), ವೆರ್ನಾ (Verna) ಹಾಗೂ ಅಲ್ಕಜಾರ್ (Alcazar) ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ (Cash Discount), ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ 'ಹುಂಡೈ ಕ್ರೇಟಾ' ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ₹35,000 ವರೆಗೆ ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 'ಕ್ರೇಟಾ ಎನ್ ಲೈನ್' (Creta N Line) ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ₹45,000 ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ, ₹30,000 ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಹಾಗೂ ₹25,000 ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಬೋನಸ್ ಸೇರಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರೆ ಅರ್ಹ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, 'ಕ್ರೇಟಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್' (Creta Electric) ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ₹30,000 ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ, ₹15,000 ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ₹15,000 ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಕಾರಿನ ಆಯಾ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ.
ಗ್ರಾಂಡ್ ಐ10 ನಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಔರಾ ಮೇಲಿರುವ ಆಫರ್ಗಳು
ಹುಂಡೈ ಸಂಸ್ಥೆಯ 'ಗ್ರಾಂಡ್ ಐ10 ನಿಯೋಸ್' ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ₹35,000 ಹಾಗೂ ಸಿಎನ್ಜಿ (CNG) ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ₹30,000 ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅರ್ಹ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ₹15,000 ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ₹15,000 ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಬೋನಸ್ ಸಹ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಇನ್ನು 'ಹುಂಡೈ ಔರಾ' ಸೆಡಾನ್ ಕಾರಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ₹15,000 ಹಾಗೂ ಸಿಎನ್ಜಿ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ₹30,000 ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ₹5,000 ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಬೋನಸ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ₹5,000 ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಐ20 ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ?
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ 'ಹುಂಡೈ ಐ20' ನ ಆಯ್ದ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ₹25,000 ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ, ₹15,000 ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ₹15,000 ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಎಸ್ಯುವಿ 'ಹುಂಡೈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್' ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ₹20,000 ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ, ₹10,000 ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಹಾಗೂ ₹10,000 ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಬೋನಸ್ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಈ ಆಫರ್ಗಳು ಕಾರಿನ ಆಯ್ದ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ.
ವೆರ್ನಾ ಮತ್ತು ಅಲ್ಕಜಾರ್ ಕಾರುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಹುಂಡೈ 'ವೆರ್ನಾ' ಸೆಡಾನ್ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ₹40,000 ವರೆಗೆ ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ಹ ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್, ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಬೋನಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫರ್ಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇನ್ನು 7-ಸೀಟರ್ ಎಸ್ಯುವಿ 'ಹುಂಡೈ ಅಲ್ಕಜಾರ್' ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ₹30,000 ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿ ಹಾಗೂ ₹20,000 ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕಾರಿನ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಬೋನಸ್ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ
ಹುಂಡೈ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಈ ಹಬ್ಬದ ಆಫರ್ಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಹುಂಡೈ ಶೋರೂಂ ಅಥವಾ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಿಖರ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ರಿಯಾಯಿತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ. ನಗರ, ವೇರಿಯೆಂಟ್, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸ್ಟಾಕ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಅರ್ಹತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಫರ್ಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು.
ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ನವರಾತ್ರಿ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಬುಕಿಂಗ್ ಅವಧಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರವರೆಗೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರಿಂದಿತ್ತೀಚೆಗೆ) ಕಾರು ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರು, ಸದರಿ ಆಫರ್ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿವೆಯೇ ಹಾಗೂ ಡೆಲಿವರಿ ಪಡೆಯಲು ಇರುವ ಶರತ್ತುಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಡೀಲರ್ಗಳಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳಿತು.