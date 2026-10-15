ಟೊಯೋಟಾ ಕಂಪನಿಯು 2026ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ 'ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್' ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಕಾರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಮುಂಭಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸುಧಾರಿತ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿರಲಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ E85 ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯುಯೆಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಟೊಯೋಟಾ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಂಪಿವಿ 'ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್' ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಸ್ತೆಗಿಳಿಸಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕಾರ್ಟಾಕ್ (CarToq) ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 2026ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿದೆ.
ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ನ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಟೊಯೋಟಾ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್, ಭರ್ಜರಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರುವ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಹಾಗೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಈ ಕಾರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಆಗಲಿವೆ.
ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್
ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದ ಲುಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸ್ಲಿಮ್ ಆದ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಟೊಯೋಟಾ ಲೋಗೋ ಇರುವ ಬ್ಲಾಕ್ ಗ್ರಿಲ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಫ್ರಂಟ್ ಬಂಪರ್ ಈ ಕಾರಿಗೆ ಹೊಸ ಕಳೆ ನೀಡಲಿವೆ. ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಟೊಯೋಟಾ ಹೈಲಕ್ಸ್ (Toyota Hilux) ಕಾರಿನ ಗ್ರಿಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳ ಜಾಗವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಎಂಪಿವಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎಸ್ಯುವಿ ಲುಕ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕಾರಿನ ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ 16 ರಿಂದ 18 ಇಂಚಿನ ವರೆಗಿನ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ನ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ನೀಡಬಹುದು. ಹಿಂಭಾಗದ ಟೈಲ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಲ್ಇಡಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಟೈಲ್ಗೇಟ್ ಹಳೆಯ ಡಿಸೈನ್ನಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಬಂಪರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಬಹುದು.
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್
ಹಳೆಯ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನೇ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲೂ ಕಂಪನಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಿದೆ. 2.0 ಲೀಟರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆಸ್ಪಿರೇಟೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ 173 PS ಪವರ್ ಹಾಗೂ 204 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು CVT ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ 2.0 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಇರುವ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯೂ ಇರಲಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು 184 PS ಪವರ್ ನೀಡಲಿದ್ದು, e-CVT ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್
ಹೊಸ ಇನ್ನೋವಾ ಹೈಕ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸೀಟ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ ಹಾಗೂ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕಲರ್ ಥೀಮ್ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಗೂ ಸುಧಾರಿತ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸೀಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಗಳು ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ. ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂಬದಿ ಸೀಟ್ಗಳಿಗೂ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
E85 ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯುಯೆಲ್ ಆವೃತ್ತಿ
ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಜೊತೆಗೆ E85 ಫ್ಲೆಕ್ಸ್-ಫ್ಯುಯೆಲ್ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನೂ ಟೊಯೋಟಾ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ತರುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಫ್ಲೀಟ್ (ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ) ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇರುವ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಅನ್ನು ತರುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಂಪನಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಲೆ, ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳು, ಫೀಚರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಲಾಂಚ್ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವಾಹನ ಪ್ರಿಯರು ಕಾಯಬೇಕಿದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯು ಲಭ್ಯವಿರುವ ವರದಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಟೊಯೋಟಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಲಾಂಚ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.