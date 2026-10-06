ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ತನ್ನ ವಿವಿಧ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಗರಿಷ್ಠ 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೂ ಭರ್ಜರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಕಾರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೂರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
Tata Motors Festive Offers: ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಶೋರೂಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ವಿವಿಧ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಟಿಯಾಗೋ, ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್, ಟಿಗೋರ್, ನೆಕ್ಸಾನ್, ಕರ್ವ್, ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸಿಯೆರಾ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಗರಿಷ್ಠ 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೂ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕರ್ವ್ ಕಾರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್
ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆಫರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ ಕಾರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನೆಕ್ಸಾನ್, ಆಲ್ಟ್ರೋಜ್, ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸಫಾರಿ ಕಾರುಗಳಿವೆ. ಕರ್ವ್ ಎಕ್ಸ್ (Curvv X) ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ 20,000 ರೂ.ವರೆಗೂ ಆಫರ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನ್-ಎಕ್ಸ್ (Non-X) ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 30,000 ರೂ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆಫರ್, 40,000 ರೂ. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್, 45,000 ರೂ. ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪೇಜ್ ಆಫರ್ ಹಾಗೂ ಅರ್ಹ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 50,000 ರೂ. ಲಾಯಲ್ಟಿ ಆಫರ್ ಸೇರಿದೆ.
ಇಂಟೀರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಫೀಚರ್ಸ್
ನಾನ್-ಎಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಕರ್ವ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಡಿಸೈನ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟೀರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಗ್ರಿಲ್ ಹಾಗೂ ಲೆದರೆಟ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ ಇರುವ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ರಿಕ್ಲೈನಿಂಗ್ ರಿಯರ್ ಸೀಟ್ಗಳು, ವಿಶೇಷ ಎಸಿ ವೆಂಟ್ಗಳು, ಸ್ಲಿಮ್ ಆದ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಾಗೂ ರಿಯರ್ ಆರ್ಮ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರ ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ 12.3 ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಟ್ವಿನ್ ಜೋನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಗಳು, 9-ಸ್ಪೀಕರ್ ಜೆಬಿಎಲ್ (JBL) ಆಡಿಯೋ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, 6-ವೇ ಪವರ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹಾಗೂ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ಇದೆ. ಜೆಸ್ಚರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಪವರ್ಡ್ ಟೈಲ್ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS ಕೂಡ ಟಾಪ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ನ ವಿಶೇಷತೆಗಳು. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ರೈನ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ವೈಪರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಲೈಂಡ್-ವ್ಯೂ ಮಾನಿಟರ್ ಇರುವ 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕೂಡ ಕರ್ವ್ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದೆ.
ಮೂರು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು
ಟಾಟಾ ಕರ್ವ್ ಸೀರೀಸ್ ಸಿ (Series C) ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 3 ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. 1.2 ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ 120 bhp ಪವರ್ ಹಾಗೂ 170 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. 1.2 ಲೀಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್-ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ 125 bhp ಪವರ್ ಹಾಗೂ 225 Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು 1.5 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ 118 bhp ಪವರ್ ಹಾಗೂ 260 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಹಾಗೂ 7-ಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಲಚ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ನ ಈ ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕರ್ವ್ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.