ಮುಂದಿನ 18-24 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುತಿ, ಹ್ಯುಂಡೈ ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಸಣ್ಣ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿವೆ. 4 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಈ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತ ಮತ್ತು CAFE-3 ನಿಯಮಗಳು ವರದಾನವಾಗಿವೆ. ಇವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡಲಿದ್ದು, ರೇಂಜ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 18-24 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರುಗಳ ಹವಾ ಜೋರಾಗಲಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ, ಹ್ಯುಂಡೈ, ಟೊಯೋಟಾ ಮತ್ತು ರೆನಾಲ್ಟ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 4 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿವೆ.
ಮಾರುತಿಯ ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳಲ್ಲೂ ಬರಲಿದೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್
ಸಣ್ಣ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಹೊಂದುವಂತಹ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್, ಬಲೆನೊ, ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಝಾದಂತಹ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 2027ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಾರುತಿಯ ಮೊದಲ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಮೈಲೇಜ್ ಕೊಡುವ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತರುವುದು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ಲಾನ್.
ರೇಸ್ನಲ್ಲಿವೆ ಹ್ಯುಂಡೈ ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾ
ಭಾರತದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಾಗಿಯೇ ಹ್ಯುಂಡೈ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 2027ರ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಇತ್ತ ಟೊಯೋಟಾ ಕೂಡ ತನ್ನ ಅರ್ಬನ್ ಕ್ರೂಸರ್ ಟೈಸರ್ನ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವರ್ಷನ್ ತರಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಮಾರುತಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟೊಯೋಟಾದ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಬರಲಿದೆ. ಈ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. 'ಬ್ರಿಡ್ಜರ್' ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಸಬ್-4 ಮೀಟರ್ ಅರ್ಬನ್ ಎಸ್ಯುವಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಕೊಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 2027ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರು ರಸ್ತೆಗಿಳಿಯಬಹುದು.
ಈಗಿರುವ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ತುಸು ದುಬಾರಿ
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ, ಹೋಂಡಾ, ಕಿಯಾ ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ 16 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಮೇಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಈಗಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು 4 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಉದ್ದವಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಬದಲಾವಣೆ ಸಣ್ಣ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. 4 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಶೇ.18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿರುವುದು, ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಿಗಿಂತ ರೇಂಜ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸುವುದು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರುಗಳ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಹೋದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮುಗಿದುಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೇಂಜ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಭರ್ಜರಿ ಮೈಲೇಜ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
CAFE-3 ನಿಯಮಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ
ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವಾಹನಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಲು CAFE-3 (ಕೆಫೆ-3) ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಮೂರನೇ ಹಂತವು 2027ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರುಗಳ ಸರಾಸರಿ ಮೈಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇಂತಹ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ಗಳಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಣ್ಣ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರುಗಳು ಬಂದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗುತ್ತದೆ.