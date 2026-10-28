ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ JSW ಎಂಜಿ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಇಂಡಲ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 332 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡಲಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾರಿನ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.28) JSW ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಜಿ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಇಂಡಲ್ಜ್ ಎಡಿಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ವಿಂಡ್ಸರ್ ಕಾರಿನ ಐಷಾರಾಮಿ ಎಡಿಶನ್ ಕಾರು. ಬಿಸಿನೆಸ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾದರಿಯ ಆರಾಮದಾಯಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವ ಈ ಇಂಡಲ್ಜ್ ಎಡಿಷನ್ ಕಾರು 332 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡಲಿದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ನಗರದ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಓಡಾಟಕ್ಕೂ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ 17,99,800 ರೂಪಾಯಿ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋ ರೂಂ).
ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್, ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್
38KWH ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾರು 100 KW (136 ಪಿಎಸ್) ಪವರ್ ಮತ್ತು 200 NM ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಶನ್ ಕಾರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ‘ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್’ (ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ) ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ‘ಶ್ಯಾಡೋ ಗೋಲ್ಡ್’ ಬಣ್ಣದ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ರೂಫ್ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಒಆರ್ಪಿಎಂ, R-18 ಗಾತ್ರದ ಕಪ್ಪು ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು ಮತ್ತು C-ಪಿಲ್ಲರ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ ವಿಶೇಷ INDULGE ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಈ ಕಾರಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ
ಕಾರಿನ ಇಂಟಿರಿಯರ್ ವಿಶೇಷತೆ
ಕ್ಯಾಬಿನ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರ್ಬನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ ಥೀಮ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಹೆಡ್ರೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬೆಸ್ಪೋಕ್ ‘ಇಂಡಲ್ಜ್’ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿನೆಸ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಎಂಜಿ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಇಂಡಲ್ಜ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಎರಡನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ‘ಪ್ರೈವ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್' ಪ್ರಮಾಣಿತವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಹಿಂಭಾಗದ ಸೀಟಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂಡಲ್ಜ್-ಥೀಮ್ ಕುಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ದಿಂಬುಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಪದರವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೊದಲ ಇಂಟಲಿಜೆಂಟ್ ಕಾರು
ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ MG ವಿಂಡ್ಸರ್, ಸೆಡಾನ್ನ ವಿಶಾಲತೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು SUಗಿ ಯ ಬಹುಮುಖತೆ ಮತ್ತು ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ, ನಗರ ಚಲನಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂಜಿ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಾಹನ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಭವಿಷ್ಯದ ಏರೋ ಗ್ಲೈಡ್ ವಿನ್ಯಾಸ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಒಳಗೆ, ಇದು 135 ಡಿಗ್ರಿಗಳ ವರೆಗೆ ಒರಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಏರೋ ಲೌಂಜ್ ಆಸನಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ-ವರ್ಗದ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್-ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ವಿಸ್ತಾರವಾದ 15.6-ಇಂಚಿನ ಗ್ರಾಂಡ್ ವ್ಯೂ ಟಚ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಮತ್ತು ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ಸೆಂಟರ್ ಕನ್ಸೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಎಂಜಿ ವಿಂಡ್ಸರ್ ಕೇವಲ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇವಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಅನೇಕರನ್ನು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ ಎಂದು JSW ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿನಯ್ ರೈನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ವಿಂಡ್ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ‘ಇಂಡಲ್ಜ್ ಎಡಿಷನ್’ ವಿಶೇಷ ವರ್ಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.