ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅಂಡ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಸ್ಯುವಿ ಬೊಲೆರೊದ ಹೊಸ 'ಬೋಲ್ಡ್ ಎಡಿಷನ್' ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಬ್ರಾಂಜ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸುಧಾರಿತ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.21): ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅಂಡ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ' ತನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಎಸ್ಯುವಿ (SUV) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ವಾಹನವಾದ 'ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬೊಲೆರೊ'ದ ಹೊಸ 'ಬೋಲ್ಡ್ ಎಡಿಷನ್' (Bolero Bold Edition) ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಎಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ (ಹೊರವಿನ್ಯಾಸ) ಹಾಗೂ ಇಂಟೀರಿಯರ್ (ಒಳವಿನ್ಯಾಸ) ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಹಲವು ಹೊಸ ಎಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಈ ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಟೀಸರ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದ ಮಹೀಂದ್ರಾ, ಇದೀಗ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾರನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಬೊಲೆರೊ ಕಾರಿನ ಪೂರ್ಣ ನವೀಕೃತ ಮಾದರಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವಿಶೇಷ 'ಎಡಿಷನ್' ಆಗಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 9,710 ಯುನಿಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟ - ಶೇ. 253 ರಷ್ಟು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ
ಮಹೀಂದ್ರಾ ಬೊಲೆರೊ ಕಾರಿಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟೈಯರ್-2 ಹಾಗೂ ಟೈಯರ್-3 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಶೋ-ಆಫ್ಗಿಂತ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಹಾಗೂ ದೃಢಕಾಯದ ಕಾರನ್ನು ಬಯಸುವ ಜನರಿಗೆ ಬೊಲೆರೊ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾರಾಟದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (2026) ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬೊಲೆರೊ ಮಾರಾಟವು ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ (Year-on-Year) ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇಕಡಾ 253 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9,710 ಯುನಿಟ್ಗಳಷ್ಟು ಬೊಲೆರೊ ಕಾರುಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿವೆ.
ಹೊಸ ಎಸ್ಯುವಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?
ಬೊಲೆರೊ ಬೋಲ್ಡ್ ಎಡಿಷನ್ನ ಮೂಲ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಎಂದಿನಂತೆ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ರಗಡ್ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ಫ್ರಂಟ್ ಎಂಡ್, ಹ್ಯಾಲೊಜನ್ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, ಮೆಟಲ್ ಬಂಪರ್ ಗ್ರಿಲ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಆದರೆ, 'ಬೋಲ್ಡ್ ಎಡಿಷನ್'ಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟ ನೀಡಲು 'ಬ್ರಾಂಜ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಶೈಲಿ'ಯನ್ನು (Bronze-inspired styling) ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಗ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಜ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ಸ್, ಆಕರ್ಷಕ ಬೋಲ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಲ್ಯಾಡಿಂಗ್, ಬ್ರಾಂಜ್ ಬಣ್ಣದ ಅಲೋಯ್ ವೀಲ್ಸ್ (Bronze Alloy Wheels), ರೂಫ್ ರೇಲ್ಸ್ (Roof Rails), ಬ್ರಾಂಜ್ ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಒಳಗೊಂಡ ಕಪ್ಪು ಲೆದರೆಟ್ ಸೀಟುಗಳು (Black Leatherette Seats) ಹಾಗೂ ಹಿಂಭಾಗದ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ 'ರಿವರ್ಸ್ ವ್ಯೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ' (Rear View Camera) ಹೊಂದಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಈ ಎಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಎಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು 'ಡೀಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಯಾಕ್' ಆಗಿಯೂ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದು, ಬೊಲೆರೊದ ಬೇಸ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಇದು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೊಲೆರೊ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹8.57 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದು, ಟಾಪ್ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಬೆಲೆ ₹9.99 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೈಲೇಜ್
ಬೊಲೆರೊ ಬೋಲ್ಡ್ ಎಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಂಜಿನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿನಂತೆಯೇ 1.5 ಲೀಟರ್ನ 3-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಇರಲಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ 76 HP ಶಕ್ತಿ (Power) ಹಾಗೂ 210 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ರಿಯರ್-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ (RWD) ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯಲ್ಲಿ 5-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬೊಲೆರೊ ಎಸ್ಯುವಿಯು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 16.5 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.