ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ನೂತನ 'ಹುಂಡೈ ಬಯಾನ್' ಎಸ್ಯುವಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಕಾರು ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ, 12.3-ಇಂಚಿನ ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಜನರೇಟಿವ್ ಎಐ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ನಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮುಂಬೈ (ಅ.20): ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಹುಂಡೈ' (Hyundai) ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ನೂತನ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಸ್ಯುವಿ 'ಹುಂಡೈ ಬಯಾನ್' (Hyundai Bayon) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನವೇ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಫೋಟೋಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಆಗಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಎಸ್ಯುವಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 ರಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹11,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಟೋಕನ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಇದರ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಹುಂಡೈ ಲೈನ್ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಈ ನೂತನ ಎಸ್ಯುವಿಯು ಜನಪ್ರಿಯ 'ವೆನ್ಯೂ' (Venue) ಮತ್ತು 'ಕ್ರೇಟಾ' (Creta) ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ತನ್ನ ಜಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ (Exterior Design)
ಲೀಕ್ ಆಗಿರುವ ಫೋಟೋಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ಹುಂಡೈ ಬಯಾನ್' ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರದರ್ಶಿತಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ (Red Colour), ಬಾಡಿ ಲೈನ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಶಾರ್ಪ್ ಕಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಕಾರಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಎಸ್ಯುವಿ ಲುಕ್ ನೀಡಿದೆ.
ಮುಂಭಾಗದ ಲುಕ್: ತೆಳುವಾದ H-ಎಡ್ಜ್ (H-Edge) ಎಲ್ಇಡಿ ಡಿಆರ್ಎಲ್ಗಳು (DTRLs) ಹಾಗೂ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಮುಖ್ಯ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಗಲವಾದ ಗ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಬಣ್ಣದ ಬಂಪರ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ಗಳು ಇದರ ಫ್ರಂಟ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಿವೆ.
ಅಳತೆ (Length): ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯು ಸುಮಾರು 4.2 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಗಾತ್ರದಲ್ಲೂ ವೆನ್ಯೂ ಹಾಗೂ ಕ್ರೇಟಾ ನಡುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ.
ಪಾರ್ಶ್ವ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗ: ಸೈಡ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ವೀಲ್ ಆರ್ಚ್, ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ (Geometric) ವಿನ್ಯಾಸದ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ರೂಫ್ ರೇಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲೂ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮತ್ತು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾದರಿಯ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟಿಂಗ್, ರೂಫ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್, ರಿಯರ್ ವೈಪರ್, ಶಾರ್ಕ್-ಫಿನ್ ಆಂಟೆನಾ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳಿವೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಹಾಗೂ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರದ ಡ್ಯುಯಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ (Cabin & Displays)
ಹುಂಡೈ ಬಯಾನ್ ಒಳಗಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಐಷಾರಾಮಿ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಥೀಮ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಕರ್ವ್ಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು 12.3-ಇಂಚಿನ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೆಳಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಗೂ ಹೋಮ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಟನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ಯಾನಲ್, ಎರಡು USB-C ಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟರ್ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಇದು 'IVT ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್' ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ವೇರಿಯೆಂಟ್ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಜನರೇಟಿವ್ AI ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು 500+ ಕಮಾಂಡ್ಗಳು
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವ ಹುಂಡೈ, ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ Perplexity ಹಾಗೂ SoundHound AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ 'ಜನರೇಟಿವ್ ಎಐ ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್' (Generative AI Voice Assistant) ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.
ಆಫ್ಲೈನ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್: ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಕಾರಿನಲ್ಲಿ 6 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಫ್ಲೈನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ 'ಹಿಂದಿ' ಹಾಗೂ 'ಹಿಂಗ್ಲಿಷ್' ಭಾಷೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆಯೂ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ನೀಡಿ ಕಾರಿನ ಹಲವು ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.
ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್: ಎನ್ವಿಡಿಯಾ (NVIDIA) ಆಧರಿತ ccNC ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾಗೂ 70 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಲೂಲಿಂಕ್ (Bluelink) ಫೀಚರ್ಗಳಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾರಿನ 19 ವೆಹಿಕಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಓವರ್-ದಿ-ಏರ್ (OTA) ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.
ಇಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ (Engine & Transmission)
ಹುಂಡೈ ಬಯಾನ್ ಎಸ್ಯುವಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ 1.5-ಲೀಟರ್ 4-ಸಿಲಿಂಡರ್ MPi ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಂಜಿನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಪವರ್ ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಕ್: ಈ ಇಂಜಿನ್ 115 hp ಗರಿಷ್ಠ ಪವರ್ ಹಾಗೂ 144 Nm ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ (Manual) ಹಾಗೂ IVT ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ (Automatic) ಎಂಬ ಎರಡು ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಬಯಾನ್ ಎಸ್ಯುವಿಯ ವಿವಿಧ ವೇರಿಯೆಂಟ್ಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ವೇರಿಯೆಂಟ್ವಾರು ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ. ಬೆಲೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ವೆನ್ಯೂ ಮತ್ತು ಕ್ರೇಟಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಡುವೆ ಈ ಕಾರು ಹೇಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.