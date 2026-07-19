ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಾಗಿರುವ E20 ಇಂಧನವು ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಇಂಜಿನ್ಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಹಾನಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಮೈಲೇಜ್ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದು (Crude Oil Import) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು E20 ಇಂಧನವನ್ನು (E20 Fuel) ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಹಳೆಯ ಕಾರು ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಲೀಕರಲ್ಲಿ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 'ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಗಾಡಿಗೆ E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ಇಂಜಿನ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆಯೇ?' ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಏನಿದು E20 ಇಂಧನ?
E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ (Ethanol) ಮತ್ತು ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಥೆನಾಲ್ ಎನ್ನುವುದು ಕಬ್ಬು, ಜೋಳ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ (Biofuel). ಇದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾರಕವಾಗುವ ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲಗಳ (Greenhouse Gas) ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2022 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಶೇ. 10 ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಅದನ್ನು ಶೇ. 20 ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಳೆಯ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೇನು?
ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಗಳೇ E20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ (E20 Compatible) ತಯಾರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳು E10 (ಶೇ. 10 ಎಥೆನಾಲ್) ಇಂಧನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಂದು E20 ಬಳಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಇಂಜಿನ್ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಎಥೆನಾಲ್ ತಜ್ಞರಾದ ಅಬಿನಾಶ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 'E10ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ E20 ಇಂಧನ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗಾಡಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಚಲಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಮೈಲೇಜ್ (Fuel Efficiency).
ಮೈಲೇಜ್ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ (Mileage Drop)
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, E20 ಇಂಧನ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳ ಮೈಲೇಜ್ ಸುಮಾರು ಶೇ. 2 ರಿಂದ 6 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಇದನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸುವುದಾದರೆ:
ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೈಲೇಜ್ ಇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 250 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯಾಗಬಹುದು.
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ತಿಂಗಳ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರ್ಚು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸುಮಾರು 500 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಯಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಂಜಿನ್ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವೇನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಬಿನಾಶ್ ವರ್ಮಾ.
ರಬ್ಬರ್ ಭಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ!
ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅದು ವಾಹನದಲ್ಲಿರುವ ರಬ್ಬರ್ ಭಾಗಗಳ (Rubber Parts) ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಸುಮಾರು 8-10 ವರ್ಷಗಳ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿರುವ ಇಂಧನ ಪೈಪ್ಗಳು (Fuel Hoses), ರಬ್ಬರ್ ಸೀಲ್ಗಳು (Rubber Seals) ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಗಳು (Gaskets) ಎಥೆನಾಲ್ನಿಂದಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಸವೆದುಹೋಗಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ವಾಹನದ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ 25,000 ದಿಂದ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಂಕೇಶ್ ಗುಲಾಟಿ ಅವರು ಹಳೆಯ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಗಾಬರಿಯಾಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಂಕೇಶ್ ಗುಲಾಟಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
- ನಿಯಮಿತ ಸರ್ವಿಸ್ (Regular Servicing): ನಿಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಬಳಿ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಬ್ಬರ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ತಿಳಿಸಿ.
- ಪೈಪ್ಗಳ ತಪಾಸಣೆ (Fuel System Check): ಹಳೆಯದಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಫ್ಯುಯೆಲ್ ಹೋಸ್ಗಳನ್ನು (Fuel Hoses) ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಯಿಸಿ.
- ಗಾಡಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿಡಬೇಡಿ: ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಾಹನವನ್ನು ಬಳಸದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಡಬೇಡಿ. ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ವಾಹನವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ.
- ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಕೈಪಿಡಿ ಗಮನಿಸಿ (Check User Manual): ನಿಮ್ಮ ಕಾರು ಯಾವ ಮಟ್ಟದ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
- E20 ಇಂಧನವು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇದೊಂದು ನಿರ್ವಹಣಾ (Maintenance) ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಣೆ ನೀಡಿದರೆ, ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಸಬಹುದು.