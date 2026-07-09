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- ಕಾರಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲಿರುವ ಈ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳ ರಹಸ್ಯವೇನು?: ಕಾರು ಚಾಲಕರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದರ ಮಾಹಿತಿ..
ಕಾರಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲಿರುವ ಈ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳ ರಹಸ್ಯವೇನು?: ಕಾರು ಚಾಲಕರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದರ ಮಾಹಿತಿ..
ಕಾರಿನ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಮೇಲಿರುವ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕೇವಲ ವಿನ್ಯಾಸವಲ್ಲ, ಇವುಗಳನ್ನು 'ಫ್ರಿಟ್ಸ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಫ್ರಿಟ್ಸ್ ಗಾಜು ಮತ್ತು ಫ್ರೇಮ್ ನಡುವೆ ಬಲವಾದ ಹಿಡಿತ ನೀಡಿ, ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ಹಂಚಿ ಗಾಜು ಒಡೆಯದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರೋ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕಾರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗದ ಗಾಜಿನ (ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್) ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಏಕೆ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಇಂದಿಗೂ ಅನೇಕ ಕಾರು ಚಾಲಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಅಲಂಕಾರ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಕಾರಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಇವು ಕೇವಲ ಚುಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲ, ವಿಶೇಷ 'ಫ್ರಿಟ್ಸ್' (Frits)
ಕಾರಿನ ಮುಂಭಾಗದ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅವು ವಾಹನದ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು 'ಫ್ರಿಟ್ಸ್' (Frits) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಪೇಂಟ್ನಿಂದ (Ceramic Paint) ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ನ ಅಂಚಿನ ಕಡೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೇಮ್ ನಡುವಿನ ಭದ್ರತೆ (Strong Grip)
ಈ ಫ್ರಿಟ್ಸ್ (ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು) ಕಾರಿನ ಮುಖ್ಯ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ನಡುವೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ವಿಶೇಷ ಅಂಟು ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ (Glue) ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಗಾಜು ಕಾರಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಯ ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ನಡುಕ ಉಂಟಾದಾಗಲೂ ಗಾಜು ತನ್ನ ಜಾಗದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಿತ್ತುಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಗಾಜು ಬಿರುಕು ಬಿಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ (Heat Distribution)
ಈ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಗಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಸೂರ್ಯನ ತಾಪಮಾನ ಅಥವಾ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹರಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಕಡು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗಿ ಗಾಜಿನ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ (Thermal Stress) ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಬಿರುಕು ಬಿಡುವ ಅಥವಾ ಒಡೆಯುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಗಾಜಿನ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಚಾಲಕನ ಕಣ್ಣಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ (Sun glare reduction)
ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಈ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ವಿರಳವಾಗುತ್ತಾ (ಮಸುಕಾಗುತ್ತಾ) ಹೋಗುವ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯನ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾರು ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಚಾಲಕನ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ತೀವ್ರವಾದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇವು ಕಾರಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಟು ಮತ್ತು ಜೋಡಣೆಗಳು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕಾಣಿಸದಂತೆ ಮರೆಮಾಚಿ, ವಾಹನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (Maintenance)
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರಿನ ಮೇಲಿರುವ ಈ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಇವು ವಾಹನದ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಸವೆದು ಹೋದರೆ, ಮಸುಕಾದರೆ ಅಥವಾ ಹಾಳಾದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಮೆಕಾನಿಕ್ ಬಳಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ ಅಗತ್ಯ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಾಹನದ ಭದ್ರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.