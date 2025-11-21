ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದೈತ್ಯ ಜೊಮಾಟೊ, ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಡೇಟಾವನ್ನು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು, ಇದು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಡೇಟಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ತಜ್ಞರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ (ನ.21): ಇದು ಆಹಾರ ಪ್ರಿಯರು ಹಾಗೂ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ವಿಚಾರ. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರ್ಡರ್ಗಳ ಮೇಲೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಆಫರ್ ಪಡೆಯಲು xxx ಕೋಡ್ ಬಳಸಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ದೈತ್ಯ
ಜೊಮಾಟೊ, ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಡೇಟಾವನ್ನು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉದ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಜೊಮಾಟೊ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಜೊಮಾಟೊ ಮಾಡಿರುವ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಡೇಟಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
5,00,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (NRAI) ಜೊತೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಡೇಟಾವನ್ನು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಜೊಮಾಟೊ ಮುಂದುವರಿದ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಜೊಮಾಟೊ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಜೊತೆಯೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಟುಡೇ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಜೊಮಾಟೊ ಮಾಡೋದೇನು?
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮಾಸ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ವಿಚಾರ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳ ನಡುವಿನ ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ, ಜೊಮಾಟೊ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪಾಪ್-ಅಪ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಸಂದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ಕೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಬಳಕೆದಾರರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. "ಪ್ರಚಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ನಾನು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಪಠ್ಯವು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಜೊಮಾಟೊ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗು ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಯ್ದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ-ಮಟ್ಟದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು?
ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಈ ವಿಚಾರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಕಹಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು. NRAI ಈ ಹಿಂದೆ ಜೊಮಾಟೊ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ವಿರುದ್ಧ "ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಿರೋಧಿ ಪದ್ಧತಿಗಳು" ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಆಯೋಗದ (CCI) ಮುಂದೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಆಳವಾದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಕಮಿಷನ್ಗಳ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸಹ ಗುರುತಿಸಿತು, ಇದು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 35% ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಜೊಮಾಟೊದಂತಹ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ವೇದಿಕೆಗಳ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಸ್ವೀಕಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಥವಾ ಪನೀರ್ ಟಿಕ್ಕಾವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಂದಲೇ ಪಡೆಯಬಹುದು, ಇದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, ವರದಿಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 18% ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತವೆ.
ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೆಂದರೆ ಡೇಟಾ ಮರೆಮಾಚುವಿಕೆಯು ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅವರು ಬಳಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ವಿವಾದಲ್ಲಿ ಜೊಮಾಟೊ
ಈ ವಿಷಯವು ಗೌಪ್ಯತೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸರ್ಗಳು ಇದು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದರಾದ ಮಿಲಿಂದ್ ದಿಯೋರಾ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚತುರ್ವೇದಿ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಜೊಮಾಟೊ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಿವೆ. ಇದು ಗೌಪ್ಯತೆ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಹೊಸ ಡಿಪಿಡಿಪಿ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ, ನಿಸ್ಸಂದಿಗ್ಧವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಶಿವಸೇನೆಯ ದಿಯೋರಾ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಡಿಜಿಟಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣೆ (DPDP) ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿತು, ಇದು ಒಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಬಹುದು, ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚತುರ್ವೇದಿ
"ಇಂತಹ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಡೆಗಳು ಸಂಸತ್ತಿನ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚತುರ್ವೇದಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇದು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗೆ ಒತ್ತು ಎಂದು ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಭಾವಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಇದು ಡೇಟಾ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಅಂತಹ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಐಟಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಡೇಟಾ ಗೌಪ್ಯತಾ ಕಾನೂನುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ವಿನಂತಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ಸಂಸದರು ಹೇಳಿದರು.
ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಸುಹೇಲ್ ಸೇಠ್ ಅಂತಹ ಕ್ರಮವು "ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ!" ಸೇಠ್ ಹೇಳಿದರು.
ವಿವಾದದ ನಡುವೆ, ಜೊಮಾಟೊ ಸಿಇಒ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಗ್ಲಾ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನಲ್ಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.