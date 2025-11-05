Zerodha CEO Nithin Kamath Responds to Investors Complaint on ₹5 Cr Daily Withdrawal Limit ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಲಿಮಿಟ್ ಇಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು 'ಸ್ಕ್ಯಾಮ್' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಜೀರೋಧಾ ಸಿಇಒ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ (ನ.5): ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಐದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಲಿಮಿಟ್ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಜೀರೋಧಾ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಿಇಒ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಹೂಡಿಕೆದಾರ ಮತ್ತು ಐವಿಎಫ್ ತಜ್ಞ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮಾಲ್ಪಾನಿ, ಜೀರೋಧಾ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ರೋಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ತಡೆಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು ಆಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ 18 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ, ಜೀರೋಧಾ ಫ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ಡ್ರಾ ಲಿಮಿಟ್ ಇರಿಸಿದ್ದು, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಲ್ಪಾನಿ ವೆಂಚರ್ಸ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮಾಲ್ಪಾನಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೆರೋಧಾ ಖಾತೆಯಿಂದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಖಾತೆ ಮೌಲ್ಯ ರೂ. 42,92,98,198.10 ಆಗಿದ್ದು, ಬಳಸಿದ ಮಾರ್ಜಿನ್ ರೂ. 24,46,44,888.30 ಮತ್ತು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ರೂ. 18,46,53,309.84 ಆಗಿದೆ.
'ಇದು ಜೀರೋಧಾ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್. ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಾಸ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ನನಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನದ ಲಿಮಿಟ್ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಹಣವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿಖಿಲ್ ಕಾಮತ್ಗೆ ಕೂಡ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆರೋಧಾ ಆ್ಯಪ್ನಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, "ದಿನಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದು. ಕ್ವಿಕ್ ವಿತ್ಡ್ರಾವಲ್ ಲಿಮಿಟ್, ವಿನಂತಿಯು ದಿನಕ್ಕೆ ರೂ. 100 ರಿಂದ ರೂ. 2,00,000 ರ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು. ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಿತಿಯು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದೆ.
ಮಾಲ್ಪಾನಿ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಜೆರೋಧಾ ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, 5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಅವರ ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಟಿಕೆಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮಾಲ್ಪಾನಿ ಅವರು ಟಿಕೆಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಪುರಾವೆಯಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಕಂಪನಿಯು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತು.
ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಜೀರೋಧಾ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಪಾನಿ ಅವರ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು 5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮಿತಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಯ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ನಿಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಅನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ವಿವೇಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ (ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಹಣಕಾಸು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಂತೆ), ಗ್ರಾಹಕರು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವಾಗ ನಾವು ಕೆಲವು ಪರಿಶೀಲನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಊಹಿಸುವಂತೆ, ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಭಾವ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮರುಪಡೆಯಲು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಕೇಳುವ ಮಿತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಂಪಾಸ್ನ ಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಅಜಯ್ ರೊಟ್ಟಿ, ಜೆರೋಧಾ ನೀತಿಯನ್ನು ವಂಚನೆಗಿಂತ ಅಗತ್ಯವಾದ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು. "ಇದು ಹಗರಣವಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡುವ ನಿಜವಾದ ಹಗರಣಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಬ್ರೋಕರ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು X ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು UPI ವರ್ಗಾವಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮಿತಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ರೊಟ್ಟಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
"ಜನರು ಈ ಲಿಮಿಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ತಮ್ಮ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ಲಿಮಿಟ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಎಂದು ಅಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಜೆರೋಧಾ ದಿನಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ತ್ವರಿತ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ ರೂ. 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 4 ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಮಿತಿಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ ವ್ಯಾಪಾರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.