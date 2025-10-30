ನವೆಂಬರ್ನಿಂದ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಮಿನಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸುವುದು, ಎಸ್ಬಿಐ ಕಾರ್ಡ್ನ ಕೆಲವು ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಶುಲ್ಕಗಳು, ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆಯ ಗಡುವು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಣಕಾಸು ನಿಯಮಗಳು ಬದಲಾಗಲಿವೆ.
ನವೆಂಬರ್ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಬಹು ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪರಿಷ್ಕೃತ SBI ಕಾರ್ಡ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಗಡುವುಗಳವರೆಗೆ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ...
ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ನಾಮಿನಿ
ನವೆಂಬರ್ 1, 2025 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾನೂನುಗಳು (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಕಾಯ್ದೆ, 2025 ರ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹೊಸ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ (ನಾಮಿನಿ) ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಖಾತೆದಾರರು ಈಗ ತಮ್ಮ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳು, ಸುರಕ್ಷತಾ ಠೇವಣಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾಮಿನಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಲೂ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖಾತೆದಾರರ ಮರಣದ ನಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸುದ್ದಿ ನೋಡಿ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್, ಠೇವಣಿಗೆ ನಾಮಿನಿ ಮಾಡಿರುವಿರಾ? ನ.1ರಿಂದ ಈ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್: ಕೂಡಲೇ ತಿಳಿಯಿರಿ
SBI ಕಾರ್ಡ್ ಶುಲ್ಕ ರಚನೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ
ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ, SBI ಕಾರ್ಡ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೆಲವು ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶುಲ್ಕ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. CRED, Cheq ಅಥವಾ MobiKwik ನಂತಹ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಿತ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಈಗ 1% ಶುಲ್ಕ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಆನ್-ಸೈಟ್ POS ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಈ ಶುಲ್ಕದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ₹1,000 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಲೋಡ್ಗಳಿಗೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ 1% ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
PNB ಲಾಕರ್ ಶುಲ್ಕ
ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (PNB) ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಕರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿತವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಘೋಷಣೆಯ 30 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿರುವ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳು, ಸುರಕ್ಷಿತ ಠೇವಣಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಾಕರ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ, ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 30, 2025 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ, ಪಿಂಚಣಿಗಳ ನಿರಂತರ ಜಮಾ ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. 80 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ತಮ್ಮದನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
NPS ನಿಂದ UPS ಗೆ ಗಡುವನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS) ನಿಂದ ಹೊಸ ಏಕೀಕೃತ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ (UPS) ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಈಗ ನವೆಂಬರ್ 30, 2025 ರವರೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯು ನಿವೃತ್ತರು ಮತ್ತು ಮೃತ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿವಾಹಿತ ಸಂಗಾತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯನಿರತ ತಿಂಗಳು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ - ಇದು ಸಕಾಲಿಕ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಶೀಲನಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
Post Officeನಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿ- ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ ಪಡೆಯಿರಿ: ಪರಿಷ್ಕೃತ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ