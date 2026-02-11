Bought for $100, Sold for $70M: The Incredible AI.com Domain Story 1993ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 100 ಡಾಲರ್ಗೆ AI.com ಡೊಮೇನ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮಿ ಆರ್ಸಿಯಾನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್, 33 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅದನ್ನು 70 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ (ಸುಮಾರು 634 ಕೋಟಿ ರೂ.) ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.11): 1993ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10 ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಮ್ಮನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಡೊಮೇನ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 33 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಭಾರೀ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಟೆಕ್ ಉದ್ಯಮಿ 1993ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 100 ಡಾಲರ್ಗೆ (ಆಗಿನ ರೂಪಾಯಿಯ್ಲಿ 300 ರೂಪಾಯಿ) AI.com ಅನ್ನೋ ಡೊಮೇನ್ಅನ್ನು ಖರದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಅದೇ ಡೊಮೇನ್ಅನ್ನ ಉದ್ಯಮಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 70 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಅದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 634 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ Crypto.com ಸಿಇಒ ಕ್ರಿಸ್ ಮಾರ್ಜಲೆಕ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರೆ. ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಡೊೇನ್ ಮಾರಾಟ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಯಾನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ (Arsyan Ismail) ಹೆಸರಿನ ಉದ್ಯಮಿ 1993 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಿ AI.com ಡೊಮೇನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಬೂಮ್ ಆಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಊಹೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ದರ ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲಕ್ಷರಗಳು ಡೊಮೇನ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ AI.com ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಜನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಊೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲೇ 1993ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಯಾನ್ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈತ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕವೇ ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಮಾನ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಎಐ ಜಮಾನ ಆರಂಭದೊಂದಿಗೆ AI.com ಅನ್ನೋ ಡೊಮೇನ್ ನೇಮ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಡೊಮೇನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳ ಡೊಮೇನ್ಗಳು ಸಿಗುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪ. ಆದರೆ, AI.com ಈಗ ಆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಡೊಮೇನ್ ಡೀಲ್
ಈ ಡೊಮೇನ್ ಅನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಸ್ಜಲೆಕ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ವಹಿವಾಟಿನ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವರದಿಗಳು $70 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಣಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ವರದಿಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಡೊಮೇನ್ ನೇಮ್ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ, 2010 ರಲ್ಲಿ CarInsurance.com ಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ $49.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನು ಮೀರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಮಲೇಷ್ಯಾ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಸೂಪರ್ ಬೌಲ್ LX ಸಮಯದಲ್ಲಿ AI.com ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮರುಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ Crypto.com "ಏಜೆಂಟಿಕ್ AI" ಗಾಗಿ ಹೊಸ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು, ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ವೈಯಕ್ತಿಕ AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಇವಾಗಿದೆ.
AI ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ "ಸರಕಾಗಿ" ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅಂತಹ ವರ್ಗ-ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಡೊಮೇನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಮಾರ್ಸ್ಜಲೆಕ್ ಹೇಳಿದರು.
ಕಡಿಮೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆರ್ಸಿಯಾನ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ - ಆರಂಭಿಕ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಫ್ನಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು ನಂತರ 1337 ಟೆಕ್ನ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಇವರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
2025 ರಲ್ಲಿ ಡೊಮೇನ್ ಅನ್ನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು $100 ಮಿಲಿಯನ್ವರೆಗಿನ ಆಫರ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ US$70 ಮಿಲಿಯನ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದರು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು "ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಜೊತೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಬೇಡಿ" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.