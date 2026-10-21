ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಐಪಿಒ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೇವಲ 35 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗ್ರೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಶೇ. 24 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ಐಪಿಒ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭರ್ಜರಿ ಖರೀದಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರಂಭವಾದ ಕೇವಲ 35 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:35 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ) ಸಂಪೂರ್ಣ ಐಪಿಒಗೆ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಎನ್ಎಸ್ಇ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ನೀಡಿದ 197.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 200.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 1.01 ಪಟ್ಟು ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕ್ಯೂಐಬಿ (QIB) ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಂಬಲ!
ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ತನ್ನ ಐಪಿಒದ 50% ಭಾಗವನ್ನು ಅರ್ಹ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ (QIB) ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಎರಡರಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳು ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು, 3.25 ಪಟ್ಟು ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ₹8,109.84 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹ!
ಐಪಿಒ ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಂದು ಜಿಯೋ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ 212 ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ₹8,109.84 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಆಂಕರ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಒಟ್ಟು ಬೇಡಿಕೆಯು ಸುಮಾರು ₹2.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದ್ದು, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬಿಡ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಐಪಿಒ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗಳ ಹೂಡಿಕೆ!
ಈ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ರಾಕ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ಫಿಡೆಲಿಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ , ಟಿ. ರೋವ್ ಪ್ರೈಸ್ , ಶ್ರೋಡರ್ಸ್ , ಜೆಪಿ ಮಾರ್ಗನ್ ಅಸೆಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಟೆಂಪಲ್ಟನ್, ಇನ್ವೆಸ್ಕೊ (Invesco) ಮತ್ತು ಪ್ರುಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ನಂತಹ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಂಗಾಪುರ, ಅಬುಧಾಬಿ, ಕತಾರ್, ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರಿಡಾದಂತಹ ದೇಶ/ನಗರಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗಳು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿವೆ.
ಜಿಎಂಪಿ ಏರಿಕೆ!
ಜಿಯೋ ಐಪಿಒ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಬೂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಇದರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಐಪಿಒದ ಗ್ರೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸುಮಾರು 24% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ₹273 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಷೇರುಗಳು ಪಟ್ಟಿಯಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಷೇರಿಗೆ ₹273 ಲಾಭ (ಶೇ. 24.4% ಗಳಿಕೆ) ತಂದುಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.