6 ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ Gold Price: ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯೇ ಬಂಗಾರ..?

ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ. ದುರ್ಬಲ ಜಾಗತಿಕ ಸೂಚನೆಗಳ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು 6 ತಿಂಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಸುಮಾರು 1,680/oz ದರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಾರ, US ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಫೆಡರಲ್‌ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ (Federal Open Market Committee) ( FOMC ) ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದ್ದು, ಆ ವೇಳೆ US ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ (Financial Policy) ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರವನ್ನು (Inflation Rate) ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಈ ಎಫ್‌ಒಎಂಸಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್‌ ರಿಸರ್ವ್‌ ಬಡ್ಡಿದರವನ್ನು 75 bps ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು (Traders) ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ದರ ಮತ್ತಷ್ಟು ತಗ್ಗಬಹುದು ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನು, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 8.5% ರಷ್ಟಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ (Consumer Price Index) (CPI) ಹಣದುಬ್ಬರವು (Inflation) ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 8.3% ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, US ಫೆಡ್ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರವನ್ನು 2% ಒಳಗೆ ಇರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಗಸ್ಟ್‌ನ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಫೆಡರಲ್‌ ರಿಸರ್ವ್‌ ಗುರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಯುಎಸ್ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣದುಬ್ಬರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚು ಹಠಮಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಡ್‌ನಿಂದ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ದರ ಏರಿಕೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಧಾಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಆದರೂ, ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ವೇಗವಾದ ಲಸಿಕೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಫೆಡ್‌ನ ನೀತಿ ಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಫೆಡರಲ್‌ ರಿಸರ್ವ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಒಂದು. ಏರುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈಗ ಚಿನ್ನದ ದರ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಬಂಗಾರ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, US ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಸುಮಾರು 110 ರಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ 2-ವರ್ಷದ ಅಮೆರಿಕದ ಖಜಾನೆ ಇಳುವರಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಮಾರು 3.9% ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಂಡ್ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ ಸರಕು ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ದರವೂ ಈಗ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಭಾರತದ ಚಿನ್ನದ ದರವೂ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದರೂ ಚಿನ್ನದ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಬಹುದು ಎಂದೂ ಹೇಳಬಹುದು.

"ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು (ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ) ಬಲವಾದ ಕರಡಿ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಚಂಚಲತೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ಮಾರಾಟವು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮರುಕಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಕೋಟಕ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.