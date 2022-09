ಈ ರಾಶಿಗಳು ಚಿನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಸುಮ್ನಿರಲಾರ್ದೆ ಇರ್ವೆ ಮೈ ಮೇಲ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಂಗೇ!

ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಲೋಹವೆನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಂಥ ಇದು ಎಲ್ಲ ರಾಶಿಗೂ ಆಗಿಬರೋಲ್ಲ.. ನಿಮ್ ರಾಶಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ತಿಳಿದ ನಂತ್ರವಷ್ಟೇ ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ..

ಯಾವ ಬೆರಳಿಗೆ ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು?(On which finger you should wear a gold ring)

ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಾರದು. ಇದನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನೀಲಮಣಿ ರತ್ನವಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನ್ನು ನೀವು ಧರಿಸಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ತೋರು ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದು.

ತೋರು ಬೆರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಂಗುರದ ಬೆರಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಚಿಕ್ಕ ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಶೀತ ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆ(respiratory disease)ಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.