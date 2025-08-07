ಫಾರ್ಮ್ 16 ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಪೇ ಸ್ಲಿಪ್‌, ಫಾರ್ಮ್ 26AS ಮತ್ತು ಇತರ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.

ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ 16 ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಫಾರ್ಮ್‌ 16 ಎಂದರೇನು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಅನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಟಿಡಿಎಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ. ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 16 ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮ್ 16 ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ; ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ನೀವೇ ಇ-ಫೈಲ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಫಾರ್ಮ್ 16 ಅನ್ನು ನೀಡದಿರುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಯಾವುವು?

1. ಯಾವುದೇ ಟಿಡಿಎಸ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ: ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಮಿತಿಗಿಂತ (60 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ₹2.5 ಲಕ್ಷ) ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಟಿಡಿಎಸ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಫಾರ್ಮ್ 16 ಅನ್ನು ನೀಡಲು ಬಾಧ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

2. ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಫ್ರೀಲಾನ್ಸ್‌ ವೃತ್ತಿ: ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಥವಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಫಾರ್ಮ್ 16A (ಸಂಬಳೇತರ ಮೇಲಿನ TDS ಗಾಗಿ) ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಫಾರ್ಮ್ 16 ಅನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ.

3. ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸ್‌ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ: ಅಸಾಧಾರಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಅಥವಾ TDS ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ, TDS ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ 16 ಅನ್ನು ಒದಗಿಸದಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಮಿಕರು TDS ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ 26AS ಅನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

4. ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಮಧ್ಯ-ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಕಡಿತವಾಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ: ಯಾವುದೇ ಟಿಡಿಎಸ್ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಉದ್ಯೋಗಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ತೊರೆದರೆ ಮತ್ತು ಆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಪಾವತಿಸುವ ಒಟ್ಟು ವೇತನವು ತೆರಿಗೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರದಿದ್ದರೆ, ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಫಾರ್ಮ್ 16 ಅನ್ನು ನೀಡುವಂತಿಲ್ಲ.

ಫಾರ್ಮ್ 16 ಇಲ್ಲದೆ ಐಟಿಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವವರಿಗೆ, ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ (ಐಟಿಆರ್) ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆ ಫಾರ್ಮ್ 16. ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಾರ್ಮ್‌ 16 ಇಲ್ಲದೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್‌ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಹೌದು. ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಫಾರ್ಮ್ 16 ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ಫಾರ್ಮ್‌ ಇಲ್ಲದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ರಿಟರ್ನ್ಸ್‌ಅನ್ನು ಈ ಏಳೂ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಮಾಡಬಹುದು.

  • ನಿಮ್ಮ ಪೇಸ್ಲಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ
  • ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ / 26-AS ನಿಮಗೆ ನಿಖರವಾದ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
  • ಬಾಡಿಗೆ? ನೀವು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರೆ HRA ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ
  • ನಿಮ್ಮ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿ
  • ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ
  • ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ
  • ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ

ಕೆಳಗಿನ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ -16 ಇಲ್ಲದೆಯೂ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು:

ಹಂತ 1: ನಿಮ್ಮ ಪೇ ಸ್ಲಿಪ್‌ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ

ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಂದ ನೀವು ಪಡೆದ ಎಲ್ಲಾ ಪೇ ಸ್ಲಿಪ್‌ ನಿವ್ವಳ ಸಂಬಳವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ನೀವು ಒಂದು ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರೆ, ನೀವು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಂದ ವೇತನ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ/ ಆ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೊಂದಿರುವ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ಬಡ್ಡಿ, ಬಾಡಿಗೆ, ಲಾಭಾಂಶ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಂತಹ ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿ.

ಹಂತ 2: ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ / ಫಾರ್ಮ್ 26AS ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ

ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ TDS ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ 26AS ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ 26AS ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾದ TDS ಮೊತ್ತ ಮತ್ತು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತದ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮತ್ತು ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿ.

ಹಂತ 3: ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA) ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿ

ಹಲವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (HRA) ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. HRA ಕಡಿತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ರಶೀದಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವೇತನದಾರರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನೀವು ರಶೀದಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಫೈಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಹಂತ 4: ನಿಮ್ಮ ಕಡಿತಗಳನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಿ

ಹಲವಾರು ಹೂಡಿಕೆಗಳು ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 80C (ಜೀವ ವಿಮೆ, ಉದ್ಯೋಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಇತ್ಯಾದಿ), 80D (ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ), 80E (ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ) ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾದ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ. ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿಗೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀವು PF ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ವಿವಿಧ ಕಡಿತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ.

ಹಂತ 5: ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ

ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಲದಿಂದ ನೀವು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುವ ಆದಾಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಅಂತಹ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಡೆತನದ ಆಸ್ತಿಯ ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.

ಹಂತ 6: ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿ

ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾವತಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ತೆರಿಗೆಯು ಫಾರ್ಮ್ 26AS ಪ್ರಕಾರ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ, ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಹಂತ 7: ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿ

ನೀವು ಪಾವತಿಸಿದ ತೆರಿಗೆಗಳು ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಐಟಿಆರ್ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿ. ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ಇ-ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.

 