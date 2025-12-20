ಹರ್ಬಾಲೈಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಕಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಭಿಯಾನವು ನಕಲಿ ಪೂರಕಗಳ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಯು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವಾಗ, ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಹಿಂದಿನಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ನಕಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯ ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತಿದೆ—ಇದು ನಿಜವಾದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗ್ರಾಹಕರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ವೆಲ್ನೆಸ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ಹರ್ಬಾಲೈಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಕಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ವೆಲ್ನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲು ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಹರ್ಬಾಲೈಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ
ನಕಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಪೂರಕಗಳು ಬಹುಶಃ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ; ಅಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೇಬಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಜವಾದವುಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಅಥವಾ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇರಬಹುದು. ಹರ್ಬಾಲೈಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಇಂತಹ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಕಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಣದ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೂ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಹರ್ಬಾಲೈಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಮೇಲಿನ ಬದ್ಧತೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಅಡಿಪಾಯದಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ—ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ “Seed to Feed” ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ. ಈ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂತಿಮ ಸಂಯೋಜನೆಯವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನವೀನತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ಹರ್ಬಾಲೈಫ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರುವ ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪೋಷಣಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನೇ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಜಾಗೃತಿ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಹರ್ಬಾಲೈಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರಿತ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನ 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹರ್ಬಾಲೈಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ಗಳ ಜಾಲಕದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುವುದನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹರ್ಬಾಲೈಫ್ ಯಾವುದೇ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಅನಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹರ್ಬಾಲೈಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರವಹಿಸಬಹುದು.
ಈ ಜಾಗೃತಿ ಉಪಕ್ರಮವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ನಕಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಗ್ರಾಹಕರು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ವೆಲ್ನೆಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಅತ್ಯಗತ್ಯವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹರ್ಬಾಲೈಫ್ನ ಈ ಮುಂಚೂಣಿ ನಿಲುವು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯವೇ ಸಂಪತ್ತು ಎನ್ನುವ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಹರ್ಬಾಲೈಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ—ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಧಾನ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಂದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ: ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದದ್ದೇ ಅರ್ಹತೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯ ಮೂಲಕ, ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹರ್ಬಾಲೈಫ್ ಉತ್ಪನ್ನವೂ ಎಂದಿನಂತೆ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಹರ್ಬಾಲೈಫ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ
ಹರ್ಬಾಲೈಫ್ (NYSE: HLF) ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೆಲ್ನೆಸ್ ಕಂಪನಿ, ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 1980ರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನಾಧಾರಿತ ಪೋಷಣಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿತರಕರಿಗಾಗಿ ಉದ್ಯಮಾವಕಾಶಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಜಗತ್ತಿನ 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ವಿತರಕರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿತರಕರು ಒನ್-ಟು-ಒನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಸಕ್ರಿಯ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ—ಅದರ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ:
https://www.herbalife.com/en-in/about-herbalife/press-room/press-releases/herbalife-india-initiative-against-counterfeit-products