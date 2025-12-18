Google Pay Launches First Credit Card in India: RuPay UPI Linking & Instant Rewards ಈ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಬಿಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.18): ಗೂಗಲ್ ಕೊನೆಗೂ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಇದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ರುಪೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಈ ಸಹ-ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಯುಪಿಐ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಯುಪಿಐ ಖಾತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಕಾರ್ಡ್ನ ದೊಡ್ಡ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಾರ್ಡ್
ಈ Google Pay ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಅದರ ಕ್ವಿಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ರಿವಾರ್ಡ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ Google ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲೂ ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಖರೀದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ರಿಡೀಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೂಗಲ್ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶರತ್ ಬುಲುಸು, ಗ್ರಾಹಕರು ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗಕ್ಕೆ ಗೂಗಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರವೇಶ
ಭಾರತದಲ್ಲಿ UPI ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಸಂಯೋಜಿತ ಬಳಕೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. PhonePe, SBI ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು HDFC ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮದೇ ಆದ RuPay ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದವರು Paytm. Cred ಮತ್ತು super.money ಕೂಡ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿವೆ.
ಇಂದಿನ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಭಾರತೀಯ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರುವುದು, ಭಾರತೀಯ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವ ಕಂಪನಿಯ ಬಯಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವೀಸಾ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ UPI ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಂಶವೂ ಈ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
EMI ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಪಾವತಿ
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈ Google Pay ಕಾರ್ಡ್ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು EMI ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಆರು ಅಥವಾ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20% ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪ್ರವೇಶವಿದೆ. Google Pay ನ ಈ ಕ್ರಮವು ದೇಶದ ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.