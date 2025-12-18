Kannada

ರೆಪೋ ದರ ಇಳಿಕೆ

ರಿಸರ್ವ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಫ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಪೋ ದರವನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಿದೆ.

business Dec 18 2025
Author: Mahmad Rafik Image Credits:Social Media
ಬೇಸಿಸ್‌ ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಇಳಿಕೆ

ಆರ್‌ಬಿಐನ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿ(ಎಂಪಿಸಿ)ಯು ರೆಪೋ ದರವನ್ನು 25 ಬೇಸಿಸ್‌ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಶೇ.5.50 ಯಿಂದ ಶೇ.5.25 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ.

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ತನ್ನ ಸಾಲಗಳ ರೆಪೊ ಲಿಂಕ್ಡ್‌ ಲೆಂಡಿಗ್‌ ರೇಟ್‌(ಆರ್‌ಬಿಎಲ್‌ಆರ್‌) ಅನ್ನು ಶೇ.8.25 ರಿಂದ ಶೇ 8ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಈ ಇಳಿಕೆಯು ಡಿ.12 ರಿಂದಲೇ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ?

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಸಾಲದ ಒಪ್ಪಂದದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇಎಂಐ ಮೊತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಯ ಅವಧಿಯೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಇದು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರ ಬಗೆಗಿನ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

