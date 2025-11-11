ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಬಳಿ ನಡೆದ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟದ ನಂತರ, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯದ ಶಂಕೆಯ ನಡುವೆ ಭಾರತೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಷೇರುಗಳು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ, MTAR ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ನಂತಹ ಷೇರುಗಳು ಗಣನೀಯ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿವೆ.
ಮುಂಬೈ (ನ.11): ದೆಹಲಿಯ ಕೆಂಪು ಕೋಟೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಯ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರು ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 9 ಮಂದಿ ಸಾವು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ಸ್ಫೋಟ ಬಹುತೇಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೃತ್ಯ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಷೇರುಗಳು ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಂಗಳವಾರ ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ, ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಷೇರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಗೂಳಿ ಓಟ ನಡೆಸಿವೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ MTAR ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್, ಡೈನಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಕ್ರಮವಾಗಿ 6%, 5% ಮತ್ತು 3=4.6% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಗಾರ್ಡನ್ ರೀಚ್ ಶಿಪ್ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ & ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಕ್ರಮವಾಗಿ 2.8% ಮತ್ತು 4.5% ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಗಳಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ.
ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಇದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಬಾಂಬರ್ ದಾಳಿಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂದೂರ್ ವೇಳೆ ಏರಿದ್ದ ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಷೇರು
ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗೆ ಭಾರತ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ರಕ್ಷಣಾ ಷೇರುಗಳು 40%-70% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:55 ಕ್ಕೆ, ನಿಫ್ಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವು 1.4% ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 8,190 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ವಿಶಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿಫ್ಟಿ ವಹಿವಾಟು ತಲಾ 0.5% ರಷ್ಟು ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ವಲಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವಲಯ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ಸತತ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಗೆ ಏರಿತು.
2026ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ನಿಫ್ಟಿ 29 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ
ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ನಿಫ್ಟಿ 50 ರಲ್ಲಿ 29,000 ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ, ಇದು ಶುಕ್ರವಾರದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 14% ರಷ್ಟು ಸಂಭಾವ್ಯ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಾಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಹಣಕಾಸು, ಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರಧಾನ ವಸ್ತುಗಳು, ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು (OMCs) ಗುರುತಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ ಭಾರತದ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್, ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಬುಲ್ಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.2028-29 (FY29) ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶವು ತನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ರಫ್ತು ಗುರಿಯನ್ನು 50,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದು 23,600 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ, ಸೋಲಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಭಾರತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಿಟಿಸಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಖರೀದಿ ಐಡಿಯಾಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, ಸೋಲಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಏಕೀಕೃತ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದಲ್ಲಿ 21% ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಚ್ಸ್, Q2 ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅದರ ಅಂದಾಜುಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು, ಕಂಪನಿಯ ಆದಾಯ, ರಕ್ಷಣಾ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.