ಬೆಂಗಳೂರು: ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಡಾ. ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನ ರಾಜ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಆಘಾತ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಪರಿಶ್ರಮ, ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಮೂಲಕ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಡಾ. ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್ ಅವರ ಜೀವನ ಅಂತ್ಯ ದೇಶವನ್ನೇ ಮೌನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ದುರ್ಘಟನೆಯ ನಡುವೆಯೇ, ಅವರ ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆ ‘ಶ್ವೇತಭವನ’ ಇದೀಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿತವಾದರೂ ಇಂದಿಗೂ 7-ಸ್ಟಾರ್ ವೈಭವ
‘ಶ್ವೇತಭವನ’ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮನೆ ಅಲ್ಲ – ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹಲು, ಇಂದಿನ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಲಕ್ಸುರಿ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವಷ್ಟು ಆಧುನಿಕವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ 20 ಎಕರೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಲು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 1,00,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಐಕಾನಿಕ್ ನಿವಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪದ ಖಾಸಗಿ ಮಹಲುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಶ್ವೇತಭವನದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ನಾಯಕ
ಈ ಭವ್ಯ ಮಹಲನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ಕೇವಲ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ. ಡಾ. ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಮನೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾಸ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಲಾತೀತತೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಮುನ್ನಡೆ – ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದು ‘ಶ್ವೇತಭವನ’ದ ವಿಶೇಷತೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ
25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೂ, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇಂದಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಹೌಸ್ಗಳಿಗೂ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು, ಗಾಳಿಚಲನೆ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ವಿನ್ಯಾಸ, ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಒಳಾಂಗಣ ವಿನ್ಯಾಸ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಿವಾಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಭವ್ಯತೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತತೆಯ ಸಂಗಮ
ಶ್ವೇತಭವನದ ಸುತ್ತಲೂ ಹರಡಿರುವ ಹಸಿರು ತೋಟಗಳು, ವಿಶಾಲ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಗಳು, ರಾಜಮಹಲು ಶೈಲಿಯ ಅಂತರಂಗ – ಎಲ್ಲವೂ ಡಾ. ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಬಹುದು. ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಸರಳತೆ, ವೈಭವ ಇದ್ದರೂ ಶಾಂತಿ – ಈ ಮನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿಯ ಕನಸಿನ ಮನೆ, ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ವೈಭವ
ಡಾ. ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್ ಅವರ ಜೀವನ ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡರೂ, ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ ಈ ಶ್ವೇತಭವನ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕನಸಿನ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಇಟ್ಟಿಗೆ-ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಕಟ್ಟಡವಲ್ಲ; ಒಂದು ಯುಗದ ಗುರುತು, ಒಂದು ಕನಸಿನ ಸಾಕ್ಷಿ.