ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಡಿಎ ಶೇಕಡಾ 60ರಿಂದ 63ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.20): ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಸುದೀರ್ಘ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (DA - Dearness Allowance) ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಮುಹೂರ್ತ ಕೂಡಿಬಂದಿದೆ. 2026 ರ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕಿರುವ ಈ ಡಿಎ ಏರಿಕೆಯನ್ನು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರ ಬುಧವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ (Cabinet Meeting) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಭಾರಿ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಂಭಾವ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟಿರುವ ಡಿಎ ದರವು ಶೇಕಡಾ 63 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಇಂದು ವಿಜಯದಶಮಿ ಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಜುಲೈ ಅವಧಿಯ ಡಿಎ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರದಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಡಿಎ ವಿಷಯ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತಾದರೂ, ಬುಧವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21) ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ನೌಕರರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 21 ರ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಏಕೆ?
ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂ ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಕೀಮ್ (AINPS) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಪಟೇಲ್ ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ಬುಧವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳ ಘೋಷಣೆಯಾಗುವ ಸಕಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ, ನಾಗರಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ನೌಕರರ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ‘ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಫೆಡರೇಶನ್’ (AIDEF) ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿ. ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಬುಧವಾರದ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಡಿಎ ಏರಿಕೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇ. 60 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜುಲೈ 2025 ರಿಂದ ಜೂನ್ 2026 ರವರೆಗಿನ 12 ತಿಂಗಳ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ (Retail Inflation) ಸರಾಸರಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 3 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
ಹಬ್ಬಗಳ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದೆಯೇ ಬೋನಸ್?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ (ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜುಲೈ) ಡಿಎ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ಹೋಳಿ, ದಸರಾ ಅಥವಾ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ರ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಡಿಎ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನೌಕರರು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ರೈಲ್ವೇ ನೌಕರರಿಗೆ 'ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಬೋನಸ್' (PLB) ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15 ರಂದು ನಾನ್-ಪಿಎಲ್ಬಿ (Non-PLB) ಬೋನಸ್ ಘೋಷಿಸಿತಾದರೂ, ಡಿಎ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಡಿಎ ವಿಳಂಬ ಖಂಡಿಸಿ ನೌಕರರ ಲಂಚ್ ಅವರ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಡಿಎ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ‘ಕಾನ್ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್’ ಸಂಘಟನೆಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಂದು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (Lunch-Hour) ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ರಂದೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದ ಒಕ್ಕೂಟವು, ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಪೆನ್ಷನರ್ಗಳಿಗೆ ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಬರಬೇಕಿರುವ ಡಿಎ ಮತ್ತು 'ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ರಿಲೀಫ್' (DR - ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ) ಕಂತನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು.
ವೇತನದ ಮೇಲಾಗುವ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವೇನು? (Salary Calculation)
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಿಎ ಏರಿಕೆಯು ನೌಕರರ ಒಟ್ಟು ವೇತನವನ್ನು (Gross Salary) ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇ. 60 ರಷ್ಟು ಡಿಎ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ 'ಲೆವೆಲ್ 7' ಹಂತದ ನೌಕರನೊಬ್ಬನ ಮೂಲ ವೇತನ ₹44,900 ಇದ್ದರೆ, ಆತನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಒಟ್ಟು ವೇತನ ಹೀಗಿರುತ್ತದೆ:
- ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಟ್ಟು ವೇತನ (60% DA): ₹71,840 (₹44,900 ಮೂಲ ವೇತನ + ₹26,940 ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ).
- ಪರಿಷ್ಕೃತ ಒಟ್ಟು ವೇತನ (63% DA): ₹73,187 (₹44,900 ಮೂಲ ವೇತನ + ₹28,287 ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ).
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ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಶೇ. 3 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಅಂದಾಜಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ನಂತರವೇ ನಿಖರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ. ಡಿಎ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಿವೃತ್ತ ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೂ 'ಡಿಆರ್' (DR) ಹೆಚ್ಚಳದ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ.