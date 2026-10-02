ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಹೊಸ ಹಿಮಾಲಯನ್ 440 ಬೈಕ್ಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳ ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿದಿದೆ. ಹಳೆಯ ಆರ್ಡರ್ಗಳ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಹೊಸ ಹಿಮಾಲಯನ್ 440 ಬೈಕ್ಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣ, ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತಡೆಹಿಡಿದಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗಾಗಲೇ ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಿಗಾಗುವಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಕಂಪನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಲಡಾಖ್ನ ಮೊದಲ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ 440 ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಹರಿದುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಳೆಯ ಆರ್ಡರ್ಗಳ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ
ಸದ್ಯ ಬಂದಿರುವ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವತ್ತ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಮಾಲಯನ್ 440 ಬೈಕ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಹೊಸ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಬೈಕ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
443 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ ಪವರ್
ಹಳೆಯ ಹಿಮಾಲಯನ್ 411 ಬೈಕ್ನ ಹಲವು ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಹಿಮಾಲಯನ್ 440 ಬೈಕ್ನಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದ 443 ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್, ಹೊಸ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಟೂರಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 443 ಸಿಸಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಏರ್-ಕೂಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನ್ 6,250 rpm ನಲ್ಲಿ 25.4 bhp ಪವರ್ ಹಾಗೂ 4,000 rpm ನಲ್ಲಿ 34 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ 15 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ.
ಆಫ್-ರೋಡ್ ರೈಡಿಂಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ ಬೈಕ್
ಈ ಬೈಕ್ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 21 ಇಂಚಿನ ಸ್ಪೋಕ್ ವೀಲ್ ಹಾಗೂ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 17 ಇಂಚಿನ ವೀಲ್ ಹೊಂದಿದೆ. 200 ಎಂಎಂ ಫ್ರಂಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಹಾಗೂ 180 ಎಂಎಂ ರಿಯರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. 220 ಎಂಎಂ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ 800 ಎಂಎಂ ಸೀಟ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ಈ ಬೈಕ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 300 ಎಂಎಂ ಡಿಸ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 240 ಎಂಎಂ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್-ಚಾನೆಲ್ ಎಬಿಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆಫ್-ರೋಡ್ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಯರ್ ಎಬಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇದೆ.
ಭರ್ಜರಿ ಫೀಚರ್ಗಳು
ಅನಲಾಗ್-ಡಿಜಿಟಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ಟ್ರಿಪ್ಪರ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಪಾಡ್, ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್, ಎಲ್ಇಡಿ ಟೈಲ್ಲೈಟ್ ಹಾಗೂ ಟೈಪ್-ಸಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ನಂತಹ ಹಲವು ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಹಿಮಾಲಯನ್ 440 ಹೊಂದಿದೆ. 10 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ತೂಕ ಹೊರಬಲ್ಲ ರಿಯರ್ ಲಗೇಜ್ ರ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಬೈಕ್ನ ಒಟ್ಟು ತೂಕ (ಕರ್ಬ್ ವೇಟ್) 199 ಕೆಜಿ. ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಬೈಕ್ನ ಬೆಲೆ ₹2.29 ಲಕ್ಷ.
ಮತ್ತೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ?
ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿರುವ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಲು ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ಹೊಸ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹಿಮಾಲಯನ್ 440 ಖರೀದಿಸಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಾಯಲೇಬೇಕು.