ದೆಹಲಿಯ ಚೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾವಾ ಯೆಜ್ಡಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಚೆಕ್ ಡೇ 2026 ಅನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. 1929ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಗ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಜಾವಾ, 1960ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಮರುಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರುವ ಜಾವಾ, 'ಮಾಡರ್ನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್' ಬೈಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 'ಜಾವಾ ಯೆಜ್ಡಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಸ್' ವತಿಯಿಂದ ಚೆಕ್ ಡೇ 2026 ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆ ಪ್ರೇಗ್ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಜಾವಾದ ಪಯಣ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಬೈಕ್ ಸವಾರರ ಜೊತೆಗಿನ ಅದರ ಅವಿನಾಭಾವ ಒಡನಾಟವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಲಾಯಿತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ಮಾಡರ್ನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್' ಬೈಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಜಾವಾ ತನ್ನ ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರೇಗ್ನಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಕ್ರಾಂತಿ
ಜಾವಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 1929 ರಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಪ್ರೇಗ್ನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮತಾಳಿತು. ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದೊಂದಿಗೆ ತಯಾರಾದ ಜಾವಾದ ಮೊದಲ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ 'ಜಾವಾ 500 ಒಎಚ್ವಿ' ಬೈಕ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಯಿತು.
ಬಳಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 1932ರಲ್ಲಿ ಹಗುರವಾದ 'ಜಾವಾ 175' ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಜಾವಾದ ಮುಂದಿನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿತು.
ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಹರಿಕಾರ
ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಜಾವಾ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ'ಜಾವಾ ಪೆರಾಕ್' ಆ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. 'ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಲಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್'ನಂತಹ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯು, ಜಾವಾವನ್ನು ಬೈಕ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ದಶಕಗಳ ನಂಟು
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾವಾದ ಪಯಣ 1960ರಲ್ಲಿ 'ಐಡಿಯಲ್ ಜಾವಾ' ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು.
ಕೇವಲ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ, ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುವಕರ ಬೈಕ್ ಕ್ರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಜಾವಾ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿತು. ದಶಕಗಳು ಕಳೆದರೂ ಆ ನಂಟು ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
2018 ರಲ್ಲಿ ಮರುಪ್ರವೇಶ, ಹೊಸ ಯುಗಾರಂಭ
2018ರಲ್ಲಿ ಜಾವಾ ಮರಳಿ ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಶಕೆಯೊಂದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು. 'ಜಾವಾ 42' ಬೈಕ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 'ಮಾಡರ್ನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್' ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಇದು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸವಾರರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೈಕ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಸದ್ಯ 'ಜಾವಾ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್' ಸರಣಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾವಾ 42, ಜಾವಾ 42 ಎಫ್ಜೆ, ಮತ್ತು ಜಾವಾ 42 ಬೊಬ್ಬರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾವಾ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಸವೆಸಿದ ಹಾದಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ನ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅನುಪಮ್ ಥರೇಜಾ, "ಸುಮಾರು ಒಂದು ಶತಮಾನದ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಹಾಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣವನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಲು ಚೆಕ್ ಡೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಜಾವಾ 42 ಬೈಕ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಜಾವಾ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲ; ಇಂದಿನ ಯುವ ಸವಾರರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಫೀಚರ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದೇ ಜಾವಾದ ಉದ್ದೇಶ," ಎಂದರು.
ಚೆಕ್ ಡೇ 2026ರಲ್ಲಿ ಜಾವಾದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯು, ಭಾರತದ ಬೈಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗಿನ ಅದರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದೆ. ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡೇ ಇಂದಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ಒಪ್ಪುವಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ಜಾವಾ ಯೆಜ್ಡಿ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಿದೆ.