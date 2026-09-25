ಹೋಂಡಾ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ & ಸ್ಕೂಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಸ 'ಹೋಂಡಾ QC3' ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು 1.35 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. 145 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್, ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 32 ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು 5,000 ರೂ. ನೀಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.25): ಮುಂಚೂಣಿ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಹೋಂಡಾ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ & ಸ್ಕೂಟರ್ ಇಂಡಿಯಾ (HMSI), ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತನ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ಹೋಂಡಾ QC3' (Honda QC3) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಇವಿ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು 1.35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ 5 ನಗರಗಳಾದ ದೆಹಲಿ, ಆಗ್ರಾ, ಕಟಕ್, ಸೂರತ್ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಂನಲ್ಲಿರುವ ಆಯ್ದ 'ಹೋಂಡಾ ರೆಡ್ವಿಂಗ್' (Honda RedWing) ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
5,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭ
ಹೋಂಡಾ QC3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು 5,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮುಂಗಡ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. HMSI ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ 5 ನಗರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಆಯ್ದ 'ಹೋಂಡಾ ರೆಡ್ವಿಂಗ್' ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟು 4 ಮನಮೋಹಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ:
- ಮ್ಯಾಟ್ ಫೋಟಾನ್ ಗ್ರೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್ (Matt Photon Gray Metallic)
- ಪರ್ಲ್ ಪ್ರಿಶಿಯಸ್ ವೈಟ್ (Pearl Precious White)
- ಪರ್ಲ್ ಶ್ಯಾಲೋ ಬ್ಲೂ (Pearl Shallow Blue)
- ಪರ್ಲ್ ಸೈರನ್ ಬ್ಲೂ (Pearl Siren Blue)
145 ಕಿ.ಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ಹಾಗೂ ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಹೋಂಡಾ QC3 ನಲ್ಲಿ 3.0kWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಒಮ್ಮೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ರೆ ಐಡಿಸಿ (IDC) ಮಾನದಂಡಗಳಂತೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 145 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡಲಿದೆ.
ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು 0 ಯಿಂದ ಶೇಕಡಾ 80 ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ 2 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 100 ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 4 ಗಂಟೆಗಳ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ನಗರ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
5-ಇಂಚಿನ ಟಿಎಫ್ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವ ಹೋಂಡಾ, ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ 5-ಇಂಚಿನ ಟಿಎಫ್ಟಿ (TFT) ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಗೂ 'ಹೋಂಡಾ ರೋಡ್ಸಿಂಕ್' (Honda RoadSync) ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಟರ್ನ್-ಬೈ-ಟರ್ನ್ ನೇವಿಗೇಷನ್: ರೈಡರ್ಗಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೂಲಕ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲೆಯೇ ಹಂತ-ಹಂತದ (Turn-by-turn) ನೇವಿಗೇಷನ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೀ (Smart Key): ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಸುಲಭ ಬಳಕೆಗೆ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೀ' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕೀ ರಹಿತ ಸವಾರಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
32 ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ - ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪಾರ್ಟ್ನರ್
ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬಳಸುವ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಸೀಟ್ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 32 ಲೀಟರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ (Storage Space) ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆ 1.35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ನೂತನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.