ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನವೀಕೃತ ಫೀಚರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ 'ಪಲ್ಸರ್ N250SS' ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ 4V ಎಂಜಿನ್, 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್, 5-ಇಂಚಿನ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 5 ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ದೆಹಲಿ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ₹1,59,406 ಆಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.21): ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ' ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ 'ಪಲ್ಸರ್ N250' ಬೈಕ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ನವೀಕೃತ ಹಾಗೂ ಹೆವಿ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ 'ಪಲ್ಸರ್ N250SS' (Pulsar N250SS) ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ನೂತನ ಬೈಕ್ನ ದೆಹಲಿ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹1,59,406 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಹೊಸ N250SS ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ್, ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
4V ಎಂಜಿನ್ ಜೊತೆಗೆ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್
ಹೊಸ ಪಲ್ಸರ್ N250SS ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಿದ 249cc ನ '4-ವಾಲ್ವ್' (4V) ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಥ್ರೊಟಲ್ ಬಾಡಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ '6-ಸ್ಪೀಡ್' ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ನಿಂದಾಗಿ ಹೈವೇಗಳಲ್ಲಿ (ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ) ವೇಗವಾಗಿ ಬೈಕ್ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರೂಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಗೇರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗಲಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ 'ಬೈ-ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕ್ವಿಕ್ಶಿಫ್ಟರ್' (Bi-directional quickshifter) ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಾಲಕನು ಕ್ಲಚ್ ಬಳಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಗೇರ್ಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಕ್ಕೆ (Up/Down) ಸುಲಭವಾಗಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
5-ಇಂಚಿನ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮಿನ್ನರಿಂಗ್!
ಪಲ್ಸರ್ N250SS ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಂದರೆ ಇದರ ಹೊಸ 5-ಇಂಚಿನ ಕಲರ್ 'TFT ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್'. ಇದರಲ್ಲಿ 'ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮಿನ್ನರಿಂಗ್' (Google Maps Mirroring) ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಚಾಲಕರು ಬೈಕ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲೇ ನೇರವಾಗಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ (ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ) ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಸವಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಯುಎಸ್ಬಿ ಟೈಪ್-ಸಿ (USB Type-C) ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ನವೀಕೃತ ಸ್ವಿಚ್ಗೇರ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಐದು ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್
ಸವಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಹೊಸ ಪಲ್ಸರ್ N250SS ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 5 ವಿಭಿನ್ನ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ (Sport), ರೋಡ್ (Road), ರೈನ್ (Rain), ಆಫ್-ರೋಡ್ (Off-road) ಹಾಗೂ ಟೂರ್ (Tour). ಜೊತೆಗೆ, ಜಾರುವ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪದಂತೆ ತಡೆಯಲು 'ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್' (Traction Control) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಕ್ಲಚ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಲಿವರ್ಗಳು, ರೇಡಿಯಲ್ ರಿಯರ್ ಟೈರ್ ಹಾಗೂ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಹೊಂದಿರುವ USD ಫ್ರಂಟ್ ಫೋರ್ಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬೈಕ್ನ ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಹೊಸ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್ ಬೈಕ್ಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ನೀಡಿವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ದುಬಾರಿ?
ದೆಹಲಿ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ದರದಂತೆ ಪಲ್ಸರ್ N250SS ಬೆಲೆ ₹1,59,406 ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 'ಪಲ್ಸರ್ N250' ಮಾದರಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು ₹14,000 ಗಳಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೆಲೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ 4V ಎಂಜಿನ್, 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್, TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಕ್ವಿಕ್ಶಿಫ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಹಲವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫೀಚರ್ಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.