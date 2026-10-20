ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ತನ್ನ 125ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೇವಲ 125 ಯುನಿಟ್ಗಳ 'ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650 ಹೈಪರ್ಶಿಫ್ಟ್' ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಳಕಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಈ ಬೈಕ್ನ ಬೆಲೆ ₹4.25 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇಂಜಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ.
ಮುಂಬೈ (ಅ.20): ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್' (Royal Enfield) ತನ್ನ 125ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ 'ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650 125ನೇ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಎಡಿಷನ್ ಹೈಪರ್ಶಿಫ್ಟ್' (Classic 650 125th Anniversary Edition Hypershift) ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಬೈಕ್ನ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹4,25,589 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಬಣ್ಣ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಬ್ಯಾಜಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ತಾನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೇವಲ 125 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು (ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು) ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರು ಹಾಗೂ ವಿಂಟೇಜ್/ಅಪರೂಪದ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೊಂದುವ ಹವ್ಯಾಸ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೈಕ್ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಗೆ ನೋಂದಣಿ (Registration) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು 2026 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, 2026 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28 ರಿಂದಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, 2026 ರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೈಕ್ ವಿತರಣೆ (Delivery) ಆರಂಭವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬೆಳಕಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸುವ 'ಹೈಪರ್ಶಿಫ್ಟ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650 ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಎಡಿಷನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿರುವ 'ಹೈಪರ್ಶಿಫ್ಟ್' (Hypershift) ಪೇಂಟ್. ಈ ಬೈಕ್ನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಬೆಳಕು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ಕೋನಕ್ಕೆ (Angle) ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇದರ ಬಣ್ಣವು ಕೆಂಪು (Red), ಹಸಿರು (Green) ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನದ ಶೇಡ್ಗಳ ನಡುವೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುತ್ತದೆ. ಈ ಆಧುನಿಕ ಪೇಂಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಳೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಣ್ಣಗಳ ಸ್ಪರ್ಶದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡರ್ನ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಸಮ್ಮಿಲನವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಬೈಕ್ನ ಮೂಲ 'ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650' ರೂಪವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣೀರಿನ ಹನಿಯಂತಿರುವ (Teardrop) ಫ್ಯುಯೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಗೂ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಸುತ್ತಲಿನ ನೇಸಲ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಗತಕಾಲದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರುಕಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ 'ಬ್ರಾಸ್ ಬೇಸ್ ಫಿನಿಶ್' (Brass base finish) 1901 ರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಆರಂಭಿಕ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬೈಕ್ನ ಮೇಲೆ 125 ವರ್ಷಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ವಿಶೇಷ ಲೋಗೋ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೈಡ್-ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಬ್ಯಾಜಿಂಗ್, ಕೈಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಲಾದ ಪಿನ್ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಿಲ್ಟೆಡ್ ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ 650 ಬೈಕ್ನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಇಂಜಿನ್ ಹಾಗೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲ
ಬೈಕ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ, ಇಂಜಿನ್ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ (Mechanical Parts) ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ.
- ಇಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 648cc ಪ್ಯಾರಲಲ್-ಟ್ವಿನ್ ಇಂಜಿನ್ (Parallel-twin engine)
- ಪವರ್ & ಟಾರ್ಕ್: 46.39 bhp ಗರಿಷ್ಠ ಪವರ್ ಹಾಗೂ 52.3 Nm ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆ
- ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್: 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್.
ವೀಲ್ಸ್ & ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್: ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 19-ಇಂಚು ಹಾಗೂ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 18-ಇಂಚಿನ ಸ್ಪೋಕ್ ವೀಲ್ಗಳು. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ವಿನ್ ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ಗಳಿವೆ
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು, ಐಷಾರಾಮಿ ಲುಕ್ ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪದ ಹೈಪರ್ಶಿಫ್ಟ್ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ.