ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ನಗರವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಐಟಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ನಾಡಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶವೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ನಗರ ಭಾರತದ ಭಾಷಾ ವ್ಯವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು, ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಬಹುಭಾಷಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲಿನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ, ಮಲೆಯಾಳಂ, ಉರ್ದು ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಜನರು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ನಾನಾ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಬಯಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಕಾರಣ
ಈ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ. 'ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ' ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳು, ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.
ಜನರು ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ, ಈ ಸಮುದಾಯಗಳು ನಗರದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾರೆ.
ಅನೇಕ ಭಾಷಾ ಸಮುದಾಯಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕನ್ನಡವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾಗಿರುವ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಡಳಿತ, ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಸಂವಹನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಗರದಾದ್ಯಂತ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಓಡಾಟ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಹುಭಾಷಾ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮುಖ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗಳು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿವೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಬಿಹಾರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸಿಕೊಂಡು ಈ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಷಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಜನರ ನಡುವೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಹಿಂದಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆ?
ಭಾರತದ ಇತರ ಹಲವು ಮಹಾನಗರಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ಥಳೀಯ ಇತಿಹಾಸ, ವಲಸೆ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಯಾ ನಗರಗಳ ಭಾಷಾ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿ, ಹಿಂದಿ, ಗುಜರಾತಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ, ಪಂಜಾಬಿ, ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು, ಉರ್ದು, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುವವರ ಮಿಶ್ರಣವಿದ್ದರೆ, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ದೈನಂದಿನ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ; ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾಷಾ ಸ್ವರೂಪವು ಜನರ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಹಾಗೂ ಈ ನಗರವು ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ವಿಕಸನಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬೀದಿಗಳು, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಬಡಾವಣೆಗಳು ಭಾರತದ ವಿಶಾಲ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ; ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾ ಮುಂದುವರಿದಿವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾರತದ ನಂ.1 ನಗರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.