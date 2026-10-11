ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚೋಲೆ, ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಗರಿಗರಿ ಭಾತುರೆ… ಈ ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ಖಾದ್ಯದ ರುಚಿ ನೋಡಿದವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸವಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಶೈಲಿಯ ಛೋಲೆ ಭಟೂರೆ ಸವಿಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ಕಥೆ ಈಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚೋಲೆ, ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಗರಿಗರಿ ಭಾತುರೆ… ಈ ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ಖಾದ್ಯದ ರುಚಿ ನೋಡಿದವರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸವಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಶೈಲಿಯ ಅಪ್ಪಟ ಛೋಲೆ ಭಟೂರೆ ಸವಿಯಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ಕಥೆ ಈಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ 9 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಚೋಲೆ ಭಾತುರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ ಈ ಮೂವರು, ಇಂದು 'ಶ್ಯಾಮ್ಜಿ ಚೋಲೆ ಭಾತುರೆ' (Shyamji Chole Bhature) ಎಂಬ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಉದ್ಯಮದ ಮೌಲ್ಯ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯ ಆಹಾರದ ರುಚಿ ಹುಡುಕಿದ ಸ್ನೇಹಿತರು!
ಕರಣ್, ಚೇತನ್ ಮತ್ತು ನಬಜ್ಯೋತಿ ಎಂಬ ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ದಿನಗಳ ನೆನಪು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಬೀದಿ ಆಹಾರದ ರುಚಿ ಅವರಿಗೆ ಆಗಾಗ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ದೆಹಲಿ ಶೈಲಿಯ ಛೋಲೆ ಭಟೂರೆಯನ್ನು ಸವಿಯುವ ಬಯಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಪ್ಪಟ ರುಚಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಬದಲು, ಆ ರುಚಿಯನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು. ಹೀಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವಿನ ಸರಳ ಚರ್ಚೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮದ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು.
ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾಕವಿಧಾನ ಅಧ್ಯಯನ!
ಛೋಲೆ ಭಟೂರೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದೆಹಲಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರುಚಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಅವರ ಮುಂದಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೂವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಹಲವು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸವಿದರು. ಹಳೆಯ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಚಾಂದನಿ ಚೌಕ್ನಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಛೋಲೆ ಭಟೂರೆಯ ತಯಾರಿಕಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು.
ವಿವಿಧ ಅಂಗಡಿಗಳ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದ ಅವರು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖಾದ್ಯ ತಯಾರಿಸಬಲ್ಲ ಅನುಭವಿ ಅಡುಗೆಯವರನ್ನು ಹುಡುಕಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆತಂದು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಹೊಸ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅಡುಗೆಯವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸುವುದೂ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು.
ಕೇವಲ 9 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಚೋಲೆ ಭಾತುರೆ!
ಹೊಸ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದು ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲು. ಇದನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದ ಸ್ನೇಹಿತರು ವಿಭಿನ್ನ ತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದರು. ಕೇವಲ 9 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಛೋಲೆ ಭಟೂರೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಈ ಆಹಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಪರಿಚಿತ ದೆಹಲಿ ರುಚಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇದು ಆಕರ್ಷಣೆಯಾದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊಸ ಆಹಾರವನ್ನು ಸವಿಯುವ ಅವಕಾಶವಾಯಿತು. ಮಳಿಗೆಯ ಮುಂದೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿದವು.
ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರುಚಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ!
ಈ ಉದ್ಯಮದ ಗುರಿ ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಆಹಾರ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ದೆಹಲಿ ಶೈಲಿಯ ಬೀದಿ ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಮೆನು ಕೂಡ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಚೋಲೆ ಭಾತುರೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಚಾಟ್, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಲಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳು ದೊರೆತವು.
ಶ್ಯಾಮ್ಜಿ ಚೋಲೆ ಭಾತುರೆ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಚೇತನ್ ಕೆಡಿಯಾ ಅವರು ಮೇಸಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ ವಿವರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ವಾವ್ ಮೊಮೊ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಸರಳ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ರೂಪಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿತು.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾತುರೆ ಮಾರಾಟ!
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ಯಾಮ್ಜಿ ಚೋಲೆ ಭಾತುರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾತುರೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಖಾದ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಉದ್ಯಮವು, ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಸ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅದರ ವಾರ್ಷಿಕ ವಹಿವಾಟು ಅಥವಾ ಲಾಭ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.