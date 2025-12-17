67 ವರ್ಷದ ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯೊಬ್ಬರು, 42 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತಿಯಿಂದ ನಿರಂತರ ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿಯು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಈ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.17): ಮೌನವನ್ನು ಸಮ್ಮತಿ ಎಂದು ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯನ್ನು ಸದ್ಗುಣವೆಂದು ಇನ್ನೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುವ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ, 67 ವರ್ಷದ ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿಯೊಬ್ಬರು 42 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯದ ಮೌನವನ್ನು ಮುರಿದು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಅಹಿತಕರ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೊರಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಲೈಂಗಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ವೀಣಾ (ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ) ಅವರು ತಮ್ಮ 70 ವರ್ಷದ ಪತಿ ರಮೇಶ್ (ಹೆಸರು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ) ಅವರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿರಂತರ ಮಾನಸಿಕ, ದೈಹಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶನಿವಾರ ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಿದರೂ ಈಗ ಆಕೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಕಾರಣ ರಮೇಶ್‌ ಮಾಡಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಾಂತರ. ರಮೇಶ್‌ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೀಣಾ ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರಿಗೆ ಎಂಟು ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ಲೀಗಲ್‌ ನೋಟಿಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಮೇಶ್‌ ನೀಡಿರುವ ಕಾರಣ, ಆಸ್ತಿ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ನೋಟಿಸ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

1983 ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ರಸ್ತೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದ ವೀಣಾ, ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ತನ್ನ ದೂರಿನಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಪತಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಪರ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ. ತನ್ನ ಸಂಬಳ, ಪಿಂಚಣಿ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

1993 ರಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ, ರಮೇಶ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತನ್ನ ಗಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ ಆರ್ಥಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದ ರಮೇಶ್‌

ಈ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ನಡೆದ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವೆಂದರೆ, ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ತನ್ನನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕೋಣೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೀಣಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ, ತನ್ನನ್ನು ಒದ್ದು, ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಹೆದರಿದ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಲ್ಲೆ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೈಪಾಸ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಹೃದಯ ರೋಗಿ ವೀಣಾ, ಎದೆ ನೋವು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ-ಕಾನೂನು ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆಗಲೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯರಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತಾದರೂ ಮದುವೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಅವರು ದೂರು ನೀಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು.

ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪತಿಯ ಕ್ರೌರ್ಯ, ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಮಾನಹಾನಿ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ನೋವುಂಟುಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಯ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.