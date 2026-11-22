ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತರಕಾರಿಯಂತೆ 1 ಕೆಜಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಓದುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಈ ವೈರಲ್ ದೃಶ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: "ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕುವ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ (AC) ಶೋರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಕಪಾಟಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಲೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ, ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರುವ ಜ್ಞಾನದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ತರಕಾರಿಯಂತೆ ತೂಕಕ್ಕೆ ಮಾರಲಾಗುತ್ತಿದೆ!" — ಈ ಕಟು ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತಹ ದೃಶ್ಯವೊಂದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮನಕಲಕಿದೆ.
ಖ್ಯಾತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತಜ್ಞ ಹರೀಶ್ ಬಿಜೂರ್ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'ಎಕ್ಸ್' (ಹಳೆಯ ಟ್ವಿಟರ್)ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಇದೀಗ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ 1 ಕೆಜಿ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 200 ರೂಪಾಯಿ!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೋರಮಂಗಲ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕ ಜಾತ್ರೆಯ (Book Fair) ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಹರೀಶ್ ಬಿಜೂರ್, “iTHINK: Koramangala in Bengaluru never fails to surprise! One Kilogram of books for Rs 200! Fair? Book Fair!” (ಕೋರಮಂಗಲ ಎಂದಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ! ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಪುಸ್ತಕ ಕೇವಲ 200 ರೂ.ಗೆ! ಇದು ನ್ಯಾಯವೇ? ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕ ಜಾತ್ರೆಯೇ?) ಎಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಹಾಗೂ ಕೊಂಚ ನೋವಿನಿಂದ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಕೆಜಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಕೆಜಿಗೆ ಕೇವಲ 200 ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ತೂಕ ಹಾಕಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತರಕಾರಿ, ರದ್ದಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತೂಕದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರಗಳನ್ನೇ ಹೀಗೆ ಸಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರದಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರ ಎದೆಯನ್ನು ಹಿಂಡುವಂತಿದೆ.
ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ದುಸ್ಥಿತಿ ಏಕೆ?
ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂಭಾಗ ಹಾಕಲಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ (Medical), ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ನರ್ಸಿಂಗ್, ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ನಿಘಂಟುಗಳು (Dictionaries), ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ, ಮಕ್ಕಳ ಕಥಾಪುಸ್ತಕಗಳು, ಆರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಅಡುಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದ ಅನುಭವ, ಅಧ್ಯಯನ, ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ಬರೆದ ಮಹೋನ್ನತ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ತೂಕದ ಲೆಕ್ಕ!
ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಓದುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅವನತಿ:
ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ಅಚ್ಚಾದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಓದುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಪಿಡಿಎಫ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಓದುವುದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ಆಡಿಯೋ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಮುಗಿಸುವ ಜಾವಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುದ್ರಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಪುಸ್ತಕದಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಬಂಡವಾಳ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇಂದು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತೂಕದ ಮಾಪಕದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ದೃಶ್ಯ, ಆಧುನಿಕ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಷರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಈ ದುಸ್ಥಿತಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಓದುಗನಲ್ಲೂ ತೀವ್ರ ನೋವು ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ.