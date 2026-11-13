ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಳಸಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 25 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ (KIA) ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಶೌಚಾಲಯದ ಬಳಕೆ ವಿಚಾರ ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಳಸಿದ್ದರಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 25 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಲ್ಲ, ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದೆ.
25 ನಿಮಿಷ ಕಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಶೌಚಾಲಯದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 25 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಾಯುವಂತಾಯಿತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ಇದು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ತಮಗೆ ಇಂತಹ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ಸೌಲಭ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ನಾವು ಒಂದೇ ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಸಬಹುದು' ಎಂದ ಮಹಿಳೆ
ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಹೊರಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ನೀವು ಹೀಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಲು ಬಿಡಬಾರದು. ನಾವು ಒಂದೇ ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇವರು ಬೇರೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು' ಎಂಬರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, 'ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ದೂರು ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ವಿಮಾನ ಹೊರಡುವ ಸಮಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಖಾತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. 'ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಮಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಘಟನೆಯ ನಿಖರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆ
ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವರು ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಕಾಣಿಸದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರಬಹುದು. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ಶೌಚಾಲಯ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ವೀಲ್ಚೇರ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಾಗಿರುವುದಲ್ಲ' ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಳಕೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಕುರಿತು ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.