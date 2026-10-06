ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾರತಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಿಂದ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡೆದವರು ಮರು-ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ, ಅದೇ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.6): ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾರತಹಳ್ಳಿ ಹೊರವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ದೇವರಬೀಸನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನಪ್ರಿಯ 'ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ' (PSK) ಈಗ ತನ್ನ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಈ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ (RPO) ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ನಂತರ ಮಾರತಹಳ್ಳಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಳೆಯ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿ ರಶೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾದ ಅದೇ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ನೂತನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕೆಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೊಸ ಕೇಂದ್ರದ ಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸ
ಹೊಸ ವಿಳಾಸ: ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ (PSK),ಜಿಎಂ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್, ನಂ. 116 (ಅಥವಾ 1116), ರಸ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 3,ನಲ್ಲೂರುಹಳ್ಳಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಇಪಿಐಪಿ ಝೋನ್ (EPIP Zone),ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು – 560066.
ಈ ಹಿಂದೆ ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಸಾಯಿ ಆರ್ಕೇಡ್, ಸರ್ವೆ ನಂ. 56/ಪಿ, ದೇವರಬೀಸನಹಳ್ಳಿ, ಮಾರತಹಳ್ಳಿ ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560103 ವಿಳಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು.ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನವೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಿಂದ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ.
ನಲ್ಲೂರುಹಳ್ಳಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣವೇ ಪ್ರಮುಖ ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ 'ನಲ್ಲೂರುಹಳ್ಳಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ' (Nallurhalli Metro Station) ಪ್ರಮುಖ ಲ್ಯಾಂಡ್ಮಾರ್ಕ್. ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ನೇರಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಲ್ದಾಣ ಬರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ (BMRCL) ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ನಲ್ಲೂರುಹಳ್ಳಿ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಹಾಗೂ ಸೈಕಲ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ. ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರು ಈ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಪಿಐಪಿ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಜಿಎಂ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ತೆರಳಬಹುದು.
ಹಳೆಯ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ಅಥವಾ ನಂತರದ ದಿನಾಂಕಗಳಿಗೆ ಹಳೆಯ ಮಾರತಹಳ್ಳಿ ವಿಳಾಸದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡೆದಿರುವ ಅರ್ಜಿದಾರರು, ತಮ್ಮ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಮರು-ಬುಕಿಂಗ್ (Rebook) ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿ ರಶೀದಿಯಲ್ಲಿರುವ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯವೇ ಸಿಂಧುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಹಳೆಯ ದೇವರಬೀಸನಹಳ್ಳಿಯ ಸಾಯಿ ಆರ್ಕೇಡ್ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಿದರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಯ ಮಿಸ್ ಆಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಳಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸೇವೆಗಳು
ಸ್ಥಳ ಬದಲಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯದ (MEA) ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಂತೆ ಪಿಎಸ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿರಲಿವೆ.
ಹೊಸ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ನವೀಕರಣ: ಹೊಸ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಮರು-ಚಾಲನೆ (Re-issue).
ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ (PCC): ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಪಿಸಿಆರ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೂ ಸೇವೆಯ ಲಭ್ಯತೆ.
ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸಂಗ್ರಹ: ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸ್ವತಃ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೇ ನೇರವಾಗಿ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ಬೆರಳಚ್ಚು (Biometrics) ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. (ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಫೋಟೋ ತರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕರ/ಮಕ್ಕಳ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಯಮಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ).
ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪರಿಶೀಲನೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡ್ಡಾಯ
ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿದಾರರು ನೇರವಾಗಿ (Walk-in) ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಮೊದಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.ತದನಂತರ ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪಿಎಸ್ಕೆ ಸ್ಲಾಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬೇಕು. ಆ ಬಳಿಕ ನಿಗದಿತ ದಿನದಂದು ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿಯು (RPO Bengaluru) ರಾಜಧಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಅರ್ಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 1800-258-1800 ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ರಶೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ವಿಳಾಸವೇ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರ ನಂತರದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ನೇರವಾಗಿ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ನ ಜಿಎಂ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೇ ತೆರಳಬೇಕೆಂದು ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.