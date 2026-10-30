ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕದ ಪಾಠಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ನಾಟಕ, ಆಟ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಯ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರುವ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಟೋ ಚಾಲಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿರಲಿ, ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ವಿಚಾರಿಸುವುದಿರಲಿ ಅಥವಾ ನೆರೆಹೊರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವುದಿರಲಿ, ಕನ್ನಡ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕನ್ನಡ ಓದಲು, ಬರೆಯಲು ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವರು ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹವರಿಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕಾ ತರಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಪುಸ್ತಕದ ಪಾಠಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ನಾಟಕ, ಆಟ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಯ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
1. ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆ: ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯಿರಿ
ಸಹಕಾರನಗರದಲ್ಲಿರುವ 'ಕಥೈಗಳ್' (Kadhaigal) ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ ರಶ್ಮಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. 90 ನಿಮಿಷಗಳ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ, ಸರ್ವನಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಯ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯ ರಚನೆಯಂತಹ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲ 45 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ನಟಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ರಾಜ್ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಡೆಲಿವರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್, ದೋಸೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಂತಹ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ
ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಈ ಪಾತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಆಟದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು.
- ಸ್ಥಳ: ಕಥೈಗಳ್, ಸಹಕಾರನಗರ
- ದಿನ: ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ
- ಶುಲ್ಕ: ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಗೆ ₹350
- ವಿವರಗಳಿಗೆ: Instagram – @kadhaigal.books
2. ಉಚಿತ ಕನ್ನಡ ತರಗತಿ: ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಕರಿಗೂ ಅವಕಾಶ
ಮಲಯಾಳಿ ಮೂಲದ ಸುಷ್ಮಾ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಕನ್ನಡ ಕಲಿತವರು. ಈಗ ಕಳೆದ 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಕನ್ನಡ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರವಾಗಿ ಶುರುವಾದ ಈ ತರಗತಿಗಳು ಈಗ ವಯಸ್ಕರಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25ರಿಂದ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ಕೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಓದುವುದು, ಬರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ರೂಪಿಸುವ 'ತೊದಲ್ನುಡಿ' ಮಕ್ಕಳ ಕನ್ನಡ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನೂ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ.
- ಸ್ಥಳ: ಎಸ್.ಎಸ್. ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್
- ತರಗತಿಗಳು: ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಆನ್ಲೈನ್, ಭಾನುವಾರ ನೇರ ತರಗತಿ
- ಕರೆ ಮಾಡಿ: 99010 41889
3. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಕನ್ನಡ ತರಬೇತಿ
ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸೌಮ್ಯ ಎಸ್. ಅವರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುಂಪು ತರಗತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವೃತ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಇವರ ವಿಶೇಷತೆ. ವೈದ್ಯರು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳ ಸಿಇಒಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಬೇಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಂಪು ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಂತರ ಹಂತಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಹಂತವೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯದ್ದಾಗಿದೆ. ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸರಳ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಂತಹ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
4. ಸಣ್ಣ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಭ್ಯಾಸ
ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ನಿವಾಸಿ ಗಿರಿಜಾ ಸಚ್ದೇವ್ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗುಂಪು ತರಗತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತರಬೇತಿಯ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಇದೆ.
ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದ ಸಂಭಾಷಣಾ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಪಾಠಗಳ ನಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವಂತೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾತನಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕನ್ನಡೇತರರಿಗಾಗಿ 'Learn KannaDa with Girija' ಎಂಬ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
- ವಿವರಗಳಿಗೆ: Instagram – @learnkannadawithgirija
5. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆ
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿಸಲು 'ಸಂಪರ್ಕಿಸು' (Samparkisu) ಎಂಬ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಡಿವಾಳದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ 'ಪದಕಟ್ಟು' ಎಂಬ ಆಟದ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ 152 ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳ ಆಧಾರಿತ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ.
ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು, ಓದುವುದು, ಬರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಲಾವಣ್ಯ ಎನ್. ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಲು ಇನ್ನು ಹಿಂಜರಿಕೆ ಬೇಡ!
ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯುವುದು ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕರಣ ಕಲಿಯುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮಾತನಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ನಾಟಕದ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಟದ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ, ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕಲಿಕಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯಬಹುದು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಕನ್ನಡೇತರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೂ ಕಲಿಯಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗದವರಿಗೂ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.