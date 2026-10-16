ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲಿನ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮಸಾಲಾ ದೋಸೆ, ಬೆಣ್ಣೆಯ ಘಮವಿರುವ ಬೆನ್ನೆ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೋಸೆಯ ರುಚಿ ಇದೀಗ ವಿದೇಶಿಗರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲಿನ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮಸಾಲಾ ದೋಸೆ, ಬೆಣ್ಣೆಯ ಘಮವಿರುವ ಬೆನ್ನೆ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೋಸೆಯ ರುಚಿ ಇದೀಗ ವಿದೇಶಿಗರನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೆಂಬಂತೆ, ಕೊರಿಯನ್ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎರಡು ಜನಪ್ರಿಯ ದೋಸೆ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅಲ್ಲಿನ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸವಿದಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
CTR vs ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆ: ಕೊರಿಯನ್ ಕುಟುಂಬದ ದೋಸೆ ಬೇಟೆ!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೋಸೆ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟಿಫಿನ್ ರೂಮ್ (CTR) ನಿಂದ ಈ ಕುಟುಂಬ ತನ್ನ ದೋಸೆ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಇಲ್ಲಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಸಾಲಾ ದೋಸೆಯ ರುಚಿ ಸವಿಯಲು ಕುಟುಂಬ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಸಂದಣಿ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಟೇಕ್ಅವೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. CTRನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮಸಾಲಾ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಸವಿಯಿತು. ಮೊದಲ ತುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ದೋಸೆಯ ಗರಿಗರಿತನ ಕುಟುಂಬದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೋಸೆಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆಯ ರವೆ ದೋಸೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಫೇವರಿಟ್!
ನಂತರ ಕುಟುಂಬ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ತಾಣವಾದ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿತು. ತಮ್ಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಈ ಕೆಫೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿನ ಆಹಾರವನ್ನೂ ಸವಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಥಳ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಬಳಿಕ ಅವರು ರವೆ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರು.
ರವೆ ದೋಸೆಯ ಗರಿಗರಿಯಾದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುವಾಸನೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ದೋಸೆ ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟವಾಯಿತೆಂದರೆ, ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಅವರ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿಯೇ ಶುರುವಾಯಿತು! ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವು ರವೆ ದೋಸೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರ ರುಚಿ, ಗರಿಗರಿತನ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಕೊರಿಯನ್ ಕುಟುಂಬದ ದೋಸೆ ಬೇಟೆಯ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕುಟುಂಬವು ದೋಸೆ ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇತರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೋಸೆ ತಾಣಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದಿರುವುದನ್ನು ಕೆಲವರು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ದೋಸೆಯನ್ನು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗಲೇ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ CTR ಮತ್ತು ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆಯ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಸವಿದ ಕೊರಿಯನ್ ಕುಟುಂಬದ ಅನುಭವ ಆಹಾರಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ — CTRನ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮಸಾಲಾ ದೋಸೆಯೋ ಅಥವಾ ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಕೆಫೆಯ ರುಚಿಕರವಾದ ರವೆ ದೋಸೆಯೋ?