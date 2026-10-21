Karnataka green energy projects: KPCL ಮತ್ತು KREDL ವತಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಂಧನ ಶೇಖರಣಾ (BESS) ಯೋಜನೆಗಳ ಬೃಹತ್ ವಿಸ್ತರಣೆ. ಪಾವಗಡ ಸೌರ ಪಾರ್ಕ್, ಮಾದರಿ ಸೌರ ಗ್ರಾಮ ಹಾಗೂ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ನೀತಿಯ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಭಾರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಂಧನ ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ , ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಗೂ ಇಕೋ-ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಇಂಧನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭರದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
1,000 MW ಸೌರ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ BESS ಯೋಜನೆಗಳು!
ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತವು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ 1,000 MW ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ 2,000 MWh (2 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿ) ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಂಧನ ಶೇಖರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಜಾಗತಿಕ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪೀಕ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಲು ಹಾಗೂ ಗ್ರಿಡ್ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತವು ಕುಷ್ಟಗಿಯಲ್ಲಿ 250 MW / 500 MWh ಮತ್ತು ಹುಲಿಯೂರುದುರ್ಗದಲ್ಲಿ 200 MW / 400 MWh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಒಟ್ಟು 450 MW / 900 MWh ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಯೋಜನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಡ್ ಕರೆದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಪ್ರತಿ MWh ಗೆ ₹18 ಲಕ್ಷದಂತೆ ವಯಾಬಿಲಿಟಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅನುದಾನ ಸಹ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ಪಾವಗಡ ಸೌರ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ ಡಿಜಿಟೆಕ್ ಜಯ!
ಕೆಆರ್ಇಡಿಎಎಲ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪಾವಗಡ ಸೌರ ಪಾರ್ಕ್ನ ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ ಡಿಜಿಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು 250 MW ಸೌರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು 1,100 MWh ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದಾಜು ₹1,775 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೆಸ್ಕಾಂ ಜತೆ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ₹5.51 ದರದಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ 18 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಮಾದರಿ ಸೌರ ಗ್ರಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಘಟಕ!
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾದರಿ ಸೌರ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೇಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಧಿಕ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ₹1 ಕೋಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಅನುದಾನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 300 kW ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೆಆರ್ಇಡಿಎಎಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಸುಸ್ಥಿರ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ನೀತಿ (2026-31)!
ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹಸಿರು ಇಂಧನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲು 'ಸುಸ್ಥಿರ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ನೀತಿ 2026-31' ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ₹13 ಶತಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ನೀತಿಯು 2031ರ ವೇಳೆಗೆ 1 GW IT ಲೋಡ್ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತಿದೆ.