Single BMTC Bus Paralyzes Bengaluru ORR Traffic for Hours ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ (ORR) ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರೀ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಟೆಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.14): ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟೆಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಎಂದೇ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಸಂಜೆ 4:43 ಕ್ಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು 'ಎಕ್ಸ್' ನಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಮಾರತ್ತಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಗೆ ಇಕೋಸ್ಪೇಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ವಾಹನ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಾಡುಬೀಸನಹಳ್ಳಿ, ದೇವರಬೀಸನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿಧಾನವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ (ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ) ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೆಡ್ಡಿ: “ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಚಕ್ರಗಳು ಜಾಮ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.” ಎಂದರು.
ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ನಿಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್
ಇನ್ನು ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಹಲವರು ಸುದೀರ್ಘ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಸ್ ಕೆಟ್ಟುಹೋದರೆ ಇಡೀ ORR ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 5+ ಕಿ.ಮೀ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್! ನಾನು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೂಡ ಚಲಿಸಿಲ್ಲ. ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ" ಎಂದು X ಯೂಸರ್ @skammari23 ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ರೀತಿಯ ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿದ, ORR ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. "ರಸ್ತೆಗಳು ಈ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವವರೆಗೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ORR ನಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ. ಮಾರತಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡೆ. ಇದು ಆಯಾಸಕರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದು" ಎಂದು ಅವರು X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಹನ ದಟ್ಟಣಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚು, ಏಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಾರಾಂತ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸೋಮವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಇತರ ಕಾರಣಗಳು ವೈಟ್ಟಾಪಿಂಗ್, ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 9 ಮತ್ತು 5 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ HSR ಲೇಔಟ್ ಬಳಿಯ ORR ಅನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6, 2025 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಬಂದ್ 45 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಲೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗುವ ವಾಹನಗಳು 14 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅಥವಾ HSR ಲೇಔಟ್ನ ಆಂತರಿಕ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 5 ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಹೊಸೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.