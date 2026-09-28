148.17 ಕಿ.ಮೀ ಉದ್ದದ 'ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆ'ಯ (BSRP) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ₹986 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ ನಗರದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ವೇಗದ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವೇಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನಗರದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಉಪನಗರ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಈ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. ಒಟ್ಟು 148.17 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಈ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ, ನಗರದ ರಸ್ತೆ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಶಮನ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಆಯ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
₹986 ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನ
ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ 'ರೈಲು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಪನಿ (ಕರ್ನಾಟಕ) ಲಿಮಿಟೆಡ್' (K-RIDE), ಕಾರಿಡಾರ್ 2, ಕಾರಿಡಾರ್ 4 ಹಾಗೂ ಸೋಲದೇವನಹಳ್ಳಿ ಡಿಪೋ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹986 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಎಳೆತ (Traction) ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಡ್ಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವು ಉಪನಗರ ರೈಲುಗಳ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು , ಗ್ರಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಿಂದ ಒಳಬರುವ ಹೈ-ಟೆನ್ಷನ್ ಕೇಬಲ್ಗಳು, 25 kV AC ಎಳೆತ-ಕಮ್-33 kV ಸಹಾಯಕ ಮುಖ್ಯ ಸಬ್ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು 25 kV ಓವರ್ಹೆಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ರೈಲ್ವೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಹಾಯಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಸ್ಕಾಡಾ (SCADA) ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ನಾಲ್ಕು ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳು: ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಉದ್ದದ ವಿವರ
ಒಟ್ಟು 57 ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ 148.17 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಾಲವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, 'ಸ್ಯಾಂಪಿಗೆ' ಹೆಸರಿನ ಸಾಲು 1 ಮಾರ್ಗವು ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಿಂದ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯವರೆಗೆ 41.40 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದ್ದು, 15 ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, 'ಮಲ್ಲಿಗೆ' ಹೆಸರಿನ ಸಾಲು 2 ಮಾರ್ಗವು ಬೈಯ್ಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ನಿಂದ ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರದವರೆಗೆ 25.01 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದ್ದು, 14 ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.
ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, 'ಪಾರಿಜಾತ' ಹೆಸರಿನ ಸಾಲು 3 ಮಾರ್ಗವು ಕೆಂಗೇರಿಯಿಂದ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ವರೆಗೆ 35.52 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದ್ದು, 9 ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ, 'ಕನಕ' ಹೆಸರಿನ ಸಾಲು 4 ಮಾರ್ಗವು ಹೀಲಲಿಗೆಯಿಂದ ರಾಜನುಕುಂಟೆಯವರೆಗೆ 46.24 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 19 ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.
ನಾಲ್ಕೂ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳ ಸದ್ಯದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ
ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ನಾಲ್ಕೂ ಕಾರಿಡಾರ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಿವಿಧ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಕಾರಿಡಾರ್ 1 (ಸ್ಯಾಂಪಿಗೆ) ಮಾರ್ಗದ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ (ಜೋಡಣೆ) ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಗ್ನಲಿಂಗ್, ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ (Utility Shifting) ಕಾರ್ಯ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.
ಕಾರಿಡಾರ್ 2 (ಮಲ್ಲಿಗೆ) ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಕಾರಿಡಾರ್ 3 (ಪಾರಿಜಾತ) ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಹಾಗೂ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಕಾರಿಡಾರ್ 4 (ಕನಕ) ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 57 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 43 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಿಲ್ದಾಣ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿಗರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?
ದೇವನಹಳ್ಳಿ, ಚಿಕ್ಕಬಾಣಾವರ, ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ರಾಜನುಕುಂಟೆಯಂತಹ ಹೊರವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ವಸತಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಬ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಹೊರವಲಯಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.