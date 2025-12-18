ITI Ltd to Sell 91 Acres of Bengaluru Land Worth ₹3,473 Crore to Clear Debts ಐಟಿಐ ಲಿಮಿಟೆಡ್ 18,746 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ ಹೊಂದಿದೆ ಆದರೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.18): ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ(ಐಟಿಐ) ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 91.43 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಅಂದಾಜು ಮೌಲ್ಯ 3,473.14 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಹಣಗಳಿಕೆಗಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಂವಹನ ಸಚಿವಾಲಯ ಘಟಕದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ತೀರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇದರ ಮೂಲಕ ಈಡೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಂವಹನ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಪೆಮ್ಮಸಾನಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರದ ಐಟಿಐ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಐಟಿಐ ಕಂಪನಿಯ ಜಾಗಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಖಾಲಿ ಇರುವ ಕೆಲವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಣಗಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಐಟಿಐ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಬರುವ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು" ಎಂದು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದರು.
ನಾಲ್ಕು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು 44.03 ಎಕರೆ ಪ್ಲಾಟ್, ಇದರ ಮೌಲ್ಯ 1,651.20 ಕೋಟಿ ರೂ.. ಐಟಿಐ ಟೌನ್ಶಿಪ್ನ ಬಿ-ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು 21 ಎಕರೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ನಿಂದ 823.20 ಕೋಟಿ ರೂ.. ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್ಟಿ) ಇಲಾಖೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿ ನಾರಾಯಣಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 357.57 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 10.28 ಎಕರೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಮತ್ತು ಐಟಿಐ ಟೌನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ 641.17 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾದ 16.12 ಎಕರೆ ಪ್ಲಾಟ್ನಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಐಟಿಐ ಯೋಜಿಸಿದೆ.
ಐಟಿಐನ ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ 18,746 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. FY25 ರಲ್ಲಿ, ಇದು 4,323 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿ 25 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಧನಾತ್ಮಕ EBITDA ಅನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು ಆದರೆ 233 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ನಿವ್ವಳ ನಷ್ಟವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಳು 1,325 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಂಬಳಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತಿ ಬಾಕಿಗಳು 339 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿವೆ.
2014ರಲ್ಲಿ 4156 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯ
ಪಿಎಸ್ಯು ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು, ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಮಿತಿಯು ಫೆಬ್ರವರಿ 2014 ರಲ್ಲಿ 4,156.79 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು. ಈಕ್ವಿಟಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ 2,264 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು 1,892.79 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಅನುದಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಶಾಸನಬದ್ಧ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 299.69 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನಂತರ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಯಿತು.
ಭೂ ನಗದೀಕರಣದಿಂದ ಬರುವ ಹಣವನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಐಟಿಐ, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕಡಿಮೆ
ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಐಟಿಐನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಕಂಪನಿಯು 623 ನಿಯಮಿತ ಮತ್ತು 617 ಗುತ್ತಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ 1,240 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 2021 ರಲ್ಲಿ 2,542 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದರು.
ಮುಂದುವರಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
AICCTU ಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರಲ್ ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಯನ್-ಐಟಿಐ ಘಟಕದ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹಣಗಳಿಸುವುದು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು "ಉತ್ತಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಕ್ರಮ" ಎಂದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಕೆಆರ್ ಪುರ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಈ ಪ್ರಮುಖ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಷ್ಟದ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 80 ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕೆಲವರು ಮೂರರಿಂದ 35 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವೇತನ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಟಿಐ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.